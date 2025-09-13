Pablo Rodríguez: «Primero Canarias es un aliado natural para reconstruir el nacionalismo»

¿La ruptura interna de Nueva Canarias abre nuevas vías de entendimiento para pactar con Primero Canarias o con otras fuerzas nacionalistas?

Lo fácil sería esquivar la pregunta, pero no lo voy a hacer. Nueva Canarias hace tiempo que abandonó el nacionalismo y ha apostando por otro eje político más vinculado a la izquierda estatal, al espacio que han dejado Podemos, Sumar o Sí Se Puede. Coalición Canaria, que nunca va a abandonar el espacio del nacionalismo, históricamente ha tendido la mano a los partidos que apuesten por la defensa del Archipiélago y ahí sí que se ubica Primero Canarias.

¿Qué objetivo persiguen con este posible acuerdo?

La idea es clara: unir fuerzas en la isla de Gran Canaria para construir un proyecto potente. Por un lado, para tener más representación y más fuerza en el Congreso de los Diputados. Ya hemos visto que incluso con un solo escaño, como el de Cristina Valido ahora se pueden lograr cosas importantes. Si sumamos esfuerzos, podríamos tener un resultado histórico en el Congreso, que ponga a Canarias en el centro del debate estatal y no al final del cajón de los ministerios. Por otro lado, ese acuerdo también nos permitiría recuperar el liderazgo en muchas instituciones de la Isla, empezando por la capital, Las Palmas de Gran Canaria, que es una asignatura pendiente del nacionalismo desde hace más de 20 años. La ciudad vive una situación de abandono y degradación, y eso nos obliga a dar un paso al frente y presentar una alternativa que ilusione a la gente. Hace dos décadas, en 2005, el nacionalismo se rompió en Gran Canaria. Ahora, 20 años después, tenemos la posibilidad real de reconstruir ese espacio y liderar una nueva etapa.

¿Qué opina sobre la consideración de una Nueva Canarias como un nacionalismo de izquierda frente a un nacionalismo de derecha de Coalición Canaria?

Para mí está claro: Nueva Canarias ya no se define como nacionalista, lo dicen ellos mismos en su Congreso. Ahora se llaman «canaristas», un término nuevo que aún no sabemos lo que significa. Veremos si eso tiene recorrido o no. Eso lo decidirán los ciudadanos. Pero lo que sí tengo claro es que la casa común del nacionalismo canario se llama Coalición Canaria.