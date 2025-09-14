Aena avisa: la huelga en los controles de Barajas puede alargar las colas a los viajeros canarios

La huelga indefinida del personal de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha puesto en jaque a miles de pasajeros, incluidos los viajeros canarios que dependen de la capital como escala hacia la península y destinos internacionales.

Durante la mañana de este domingo se han registrado colas de hasta tres horas en los controles de seguridad, especialmente en la terminal T4. Algunos usuarios han denunciado incluso haber perdido vuelos por las demoras.

Persisten los retrasos

Fuentes de AENA han indicado a EFE que la afección en el paso por los filtros varía dependiendo de cada terminal y que con el paso de las horas, la situación ha empezado a mejorar y los tiempos de espera se están reduciendo, aunque aún persisten retrasos en determinadas salidas: "los tiempos máximos son de 20 minutos".

Las redes sociales se han llenado de quejas y vídeos que muestran la magnitud de las colas. “Colas de 3 horas en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas”, escribe el usuario @Verde9595 en X, acompañando el mensaje de imágenes de las largas filas en los controles.

Los vigilantes de la empresa Trablisa reclaman mejoras salariales y un plus específico por su carga de trabajo en Barajas. La compañía ha pedido que la huelga sea declarada “ilegal y abusiva” por el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje y ha anunciado que acudirá a los tribunales.

Ante el caos, Aena ha reforzado la presencia de auxiliares en los accesos y ha pedido disculpas públicas, advirtiendo de que “los tiempos de paso por el control de seguridad podrían verse incrementados”. La Policía Nacional también está colaborando para ordenar el tránsito de los viajeros.

Para los pasajeros canarios, que dependen en gran medida de las conexiones vía Madrid, la recomendación es clara: llegar con mucha antelación para no poner en riesgo los enlaces con otros vuelos.