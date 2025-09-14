El precio de la gasolina y diésel hoy domingo: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Hoy, domingo 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,955€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, CALLE ADELFAS, 187, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,955€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CEPSA de Carretera General del Sur km 34,5 tiene la Gasolina 98 a 1,075€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO, de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,094€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1, tiene el gasoil a 0,949€ el litro. En Agüimes, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE ADELFAS, 187, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,949€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

La estación de CEPSA en Agüimes, Carretera General del Sur km 34,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,075€ el litro. Otra opción está en Telde, Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO a 1,094€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX de Agüimes en AVENIDA DEL SURESTE, 1 tiene un precio de 0,949€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, domingo 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1, en la estación de servicio PETROPRIX a 0,955€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Agüimes, PETROPRIX, en CALLE ADELFAS, 187, donde el litro está a 0,955€.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, domingo 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,065€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,065€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,057€ el litro.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Tías, Calle San Blas 15, en la estación PCAN a 1,229€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, domingo 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL a 1,119€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,129€.

La estación de DISA COSTA CALMA en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,229€ el litro. Otra opción está en Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, en la estación CEPSA a 1,239€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje en Avenida Paseo La Libertad tiene un precio de 1,040€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este domingo 14 de septiembre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,965€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,969€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde está a 0,974€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,094€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Alegría 2, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 0,969€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.