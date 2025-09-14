¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy domingo?

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1, tiene el gasoil a 0,949€ el litro. En Agüimes, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE ADELFAS, 187, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,949€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, domingo 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,955€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, CALLE ADELFAS, 187, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,955€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CEPSA de Carretera General del Sur km 34,5 tiene la Gasolina 98 a 1,075€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO, de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,094€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy domingo 14 de septiembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,065€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,065€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,199€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Calle San Blas 15, en la PCAN, que está a 1,229€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,057€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,057€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

La estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,119€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,129€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Pájara, en la estación de servicio DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5, a 1,229€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 de Pájara a 1,239€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje a 1,040€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CEPSA ANTIGUA de CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 en Antigua a 1,040€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, domingo 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,965€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,094€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Alegría 2, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 0,969€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde está a 0,974€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

