La retirada de 8.698 casas turísticas en Canarias tendrá un efecto limitado en el alquiler

La retirada de 8.698 viviendas de uso turístico en Canarias de las plataformas de comercialización más habituales tendrá un efecto descafeinado en el mercado del alquiler tradicional. Los inmuebles –que no podrán seguir anunciándose en webs como Booking o Airbnb tras habérseles denegado el número de inscripción en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos– difícilmente pasarán a engrosar de forma directa la oferta inmobiliaria para residentes en el Archipiélago. Así lo creen tanto el Gobierno regional como la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), que consideran que la retirada de estos canales de comercialización no supone acabar con su uso turístico.

El presidente canario, Fernando Clavijo, consideró este lunes 15 de septiembre que la eliminación de los anuncios de estas viviendas –anunciada por el presidente Pedro Sánchez y que afecta a 53.386 inmuebles en toda la geografía española– es adecuada para tratar de drenar la oferta irregular de pisos turísticos. Sin embargo, descartó que los inmuebles que sean retirados vayan a pasar «automáticamente» al mercado de vivienda habitual y sirvan así para paliar las dificultades que existen en el Archipiélago para acceder a un hogar.

El Ejecutivo canario cree, por lo tanto, que la retirada de estas viviendas de plataformas como Booking o Airbnb tendrá un efecto limitado. Aunque estas casas no podrán seguir promocionándose a través de estos canales –de donde obtienen la mayoría de sus clientes– sí que podrán seguir haciéndolo a través de sus páginas web, redes sociales o el boca a boca. Porque lo que se revoca es la posibilidad de publicitarse en estas plataformas pero no su uso turístico, ya que pueden estar inscritas en el registro autonómico y contar con su número regional.

Irregularidad

El director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez explicó este lunes que no necesariamente todas las viviendas a las que se les retirará el anuncio son irregulares, porque pueden no haber subsanado en plazo los requerimientos para obtener el número que otorga el Registro de la Propiedad. Por eso, insistió en que se debe dar un paso más y que el Ministerio comunique también a las comunidades autónomas qué viviendas son las que carecen del DNI nacional, para que los cabildos puedan comprobar la declaración responsable y hagan desaparecer el uso turístico en caso de que se incumpla la normativa.

La puesta en funcionamiento de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos por parte del Gobierno central suscitó las críticas de las comunidades autónomas como Canarias –al considerar que se invadían competencias autonómicas al tener ya en marcha un registro regional– y también de los propietarios que consideran que existen interpretaciones jurídicas dudosas.

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha denunciado el real decreto 1312/2024 que regula el Registro Único de Arrendamientos porque defienden que no puede existir un doble registro. Javier Valentín, vicepresidente Ascav, señala que las casas que van a ser retiradas de las plataformas «no son ilegales» por habérseles revocado el número de registro nacional si constan en el autonómico. Insiste en que a muchos propietarios se les ha denegado el DNI nacional para su vivienda por no tenerla inscrita en el Registro de la Propiedad, cuando no es obligatorio hacerlo. En otros casos, la revocación parte de discordancias entre la información que manejan el Registro, el Catastro y la que tiene la declaración responsable.

Indefensión

«Se está generando mucha indefensión a propietarios particulares que tienen sus viviendas legales, pero a los que se les quiere sacar del mercado turístico», recalcó. Valentín apuntó que los registradores «están haciendo una interpretación extensiva de la norma y piden cosas que no se pueden pedir».

Además, Ascav también señala que, en el caso de que los propietarios no pudiesen seguir con su actividad turística, son libres de decidir qué hacer con su propiedad. Y aludiendo a la inseguridad jurídica de la actual Ley de Vivienda, apuestan por que la mayoría decidirán vender o pasarán a engrosar las más de 200.000 viviendas vacías que existen en el Archipiélago.

Canarias es la segunda comunidad –solo por detrás de Andalucía– donde se retirarán mas anuncios de viviendas de las plataformas, siendo Adeje, San Bartolomé de Tirajana y Puerto de la Cruz los municipios canarios que concentran un mayor número de inmuebles en esta situación. Rodríguez aseguró en Radio Club Tenerife que existen localidades en Canarias en los que los niveles de pisos turísticos respecto al uso residencial o el número de habitantes es excesivo y desvirtúa «el modelo urbano y la convivencia».

El Parlamento regional tramita la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una norma que tampoco ha estado exenta de polémica y que tampoco ha gustado a los propietarios de casas vacacionales. Sin embargo, la Consejería de Turismo sí que cree que esta será una herramienta efectiva para regular esta actividad y estima que podría estar en vigor en el mes de diciembre. De esta manera, prevé que ayudará a que una de cada tres casas turísticas de las Islas retornen al mercado de arrendamiento tradicional porque no sería viable alquilarla para vacaciones.