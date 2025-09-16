Agroislas: innovación, sostenibilidad y formación al servicio del campo canario y español

Desde su fundación en 2006, Agroislas se ha consolidado como una empresa pionera y líder en el asesoramiento técnico, la ingeniería especializada y la formación en el ámbito agropecuario y medioambiental de Canarias. Su sede en Las Palmas de Gran Canaria ha sido el epicentro de un proyecto empresarial que ha sabido conjugar tradición e innovación para aportar soluciones eficaces, sostenibles y adaptadas a las necesidades reales del sector primario.

Con casi dos décadas de experiencia, Agroislas se ha convertido en una referencia no solo a nivel regional, sino también nacional, gracias a un enfoque multidisciplinar, un firme compromiso con la sostenibilidad y una clara vocación de servicio.

Una trayectoria reconocida oficialmente

Uno de los hitos más importantes de Agroislas fue convertirse en la primera empresa de Canarias en inscribirse en el Registro de Entidades de Servicio de Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias, un reconocimiento que avala la calidad y seriedad de su labor. Esta distinción no solo destaca su experiencia, sino también la confianza que han depositado en ella tanto los profesionales del sector como las administraciones públicas.

A lo largo de estos años, Agroislas ha crecido de manera sostenida, ampliando su cartera de servicios y consolidando su presencia en todo el territorio canario. Este crecimiento ha sido posible gracias a un equipo humano altamente cualificado y comprometido con los valores que definen a la empresa: excelencia técnica, cercanía con el cliente y responsabilidad ambiental.

Consultoría técnica, ingeniería y formación: un enfoque integral

El modelo de trabajo de Agroislas se basa en tres pilares fundamentales: asesoramiento técnico, proyectos de ingeniería y formación especializada.

Asesoramiento técnico : Agroislas trabaja codo a codo con productores agrícolas, ganaderos, viveristas y profesionales del sector de la jardinería , aportando soluciones técnicas para mejorar la productividad, la sostenibilidad y la gestión de sus explotaciones. Este servicio se adapta tanto a pequeños agricultores como a grandes explotaciones, entidades privadas o administraciones públicas.

: Agroislas trabaja codo a codo con , aportando soluciones técnicas para mejorar la productividad, la sostenibilidad y la gestión de sus explotaciones. Este servicio se adapta tanto a pequeños agricultores como a grandes explotaciones, entidades privadas o administraciones públicas. Ingeniería : El equipo técnico desarrolla proyectos agropecuarios, medioambientales y de jardinería , ajustándose a los requerimientos normativos y a las particularidades de cada cliente. La versatilidad del equipo —compuesto por ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, veterinarios, topógrafos, biólogos e ingenieros industriales — permite abordar los proyectos desde una perspectiva integral y personalizada.

: El equipo técnico desarrolla , ajustándose a los requerimientos normativos y a las particularidades de cada cliente. La versatilidad del equipo —compuesto por — permite abordar los proyectos desde una perspectiva integral y personalizada. Formación: Agroislas también es un referente en el ámbito formativo, con una oferta educativa que abarca cursos privados, talleres, formación para empresas y certificados de profesionalidad homologados por el SEPE y el Servicio Canario de Empleo (SCE). Esta formación no solo está dirigida a profesionales en activo, sino también a personas que desean iniciarse en el sector y encontrar oportunidades laborales en el entorno rural o ambiental.

Un equipo multidisciplinar al servicio del desarrollo sostenible

El valor diferencial de Agroislas reside en su equipo humano, formado por profesionales de distintas áreas que trabajan de manera coordinada para ofrecer un servicio técnico riguroso, actualizado y alineado con las demandas del sector.

Este enfoque multidisciplinar permite desarrollar proyectos innovadores que incorporan criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, uso racional del agua, conservación del suelo, biodiversidad y economía circular. Todo ello con una visión clara: impulsar un modelo de desarrollo rural sostenible, resiliente y competitivo.

Compromiso con el territorio, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento

Agroislas no solo ofrece servicios técnicos: acompaña y guía a sus clientes en la transformación de sus proyectos, con una mirada puesta en el futuro del campo canario y español.

La empresa mantiene una estrecha colaboración con instituciones públicas, cabildos, ayuntamientos y entidades locales, desarrollando proyectos estratégicos para la modernización del sector y la mejora del entorno natural. Su implicación va más allá de la consultoría: forma parte activa del ecosistema agroambiental, contribuyendo a la creación de empleo, el relevo generacional y la diversificación productiva.

Además, Agroislas ha sabido adaptarse a los nuevos canales de comunicación, con una presencia constante en redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok, lo que le permite estar en contacto directo con su comunidad, compartir conocimientos, promover buenas prácticas y generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno.

Una visión de futuro: innovación, cercanía y excelencia

En un contexto donde el cambio climático, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad marcan la agenda global, empresas como Agroislas se vuelven esenciales. Su propuesta de valor no solo reside en lo que hace, sino en cómo lo hace: con responsabilidad, conocimiento técnico y una mirada estratégica que combina la experiencia local con las mejores prácticas a nivel nacional.

Agroislas representa hoy una garantía de confianza y profesionalidad para el sector agropecuario y medioambiental. Una empresa que no se conforma con seguir el ritmo del cambio, sino que lo lidera. Y que, con casi 20 años de recorrido, continúa apostando por la formación, la innovación y el desarrollo sostenible como motores de transformación del territorio.

