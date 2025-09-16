Así es como Word y Excel siguen generando millones aunque existan opciones gratuitas

¿Por qué millones de personas y empresas siguen pagando por Word o Excel cuando existen alternativas como Google Docs o LibreOffice totalmente gratuitas? ¿Qué hace que Microsoft mantenga su dominio tras décadas sin apenas cambios radicales? Para el experto en finanzas personales e inversión Antonio Rivas, la respuesta tiene un nombre breve pero decisivo: moat.

“Si entiendes la respuesta a esto, entenderás la clave de cualquier empresa rentable a largo plazo”, afirma Rivas en uno de sus vídeos divulgativos. “La respuesta está en su moat”, subraya. Y no se trata de una moda pasajera, sino de uno de los principios más sólidos y analizados en el mundo de las inversiones.

¿Qué es exactamente un “moat”?

La palabra moat proviene del inglés medieval y significa “foso”, como el que protegía los castillos de sus enemigos. En economía, el concepto fue popularizado por el legendario inversor Warren Buffett, y hace referencia a la ventaja competitiva sostenible que protege a una empresa de sus rivales.

“En economía, el moat o foso es esa barrera que impide a los competidores arrebatarle clientes y beneficios a una empresa”, explica Rivas.

Microsoft / LP/DLP

El caso Microsoft: un moat de cambio costoso

Uno de los mejores ejemplos es Microsoft. Sus productos, como Word, Excel o PowerPoint, están tan integrados en los procesos de miles de empresas, universidades y administraciones públicas, que migrar a otro sistema implicaría un coste económico, técnico y humano demasiado alto.

“Aunque existen muchas alternativas gratuitas, cambiar todo ese ecosistema no compensa. Eso es lo que llamamos un moat de switching costs o costes de cambio”, apunta el experto. Ese tipo de moat no se basa solo en calidad o precio, sino en algo mucho más profundo como la dependencia funcional. Cuanto más difícil es sustituir una herramienta, más poder tiene la empresa que la ofrece.

Existen varios tipos de moat

Antonio Rivas insiste en que, para entender el potencial de una empresa a largo plazo, hay que analizar si tiene moat. De hecho, existen diferentes tipos, según el origen de esa ventaja competitiva:

Moat de coste: producir más barato que la competencia (Walmart).

producir más barato que la competencia (Walmart). Moat de marca: confianza y lealtad del consumidor (Apple o Coca-Cola).

confianza y lealtad del consumidor (Apple o Coca-Cola). Moat regulatorio o de monopolio: patentes, licencias o barreras legales (farmacéuticas o energéticas).

patentes, licencias o barreras legales (farmacéuticas o energéticas). Moat de efecto red: cuando el producto mejora cuantos más usuarios tiene (Facebook o Visa).

cuando el producto mejora cuantos más usuarios tiene (Facebook o Visa). Moat de costes de cambio: como Microsoft, Amazon Web Services, Adobe.

¿Cómo usar esto a tu favor como inversor?

Rivas lanza una pregunta directa a quienes ya invierten o están pensando en hacerlo a través de fondos indexados, ETFs o acciones individuales:“¿Estás seguro de que las empresas en las que has invertido tienen moat?”.

Y advierte: “Si no es así, no tienes ninguna garantía de que tu empresa siga siendo rentable dentro de cinco años”. Por eso insiste en que identificar empresas con moat sólido es clave para una inversión inteligente. No se trata solo de perseguir rentabilidad rápida, sino de buscar estabilidad y resistencia en el tiempo.

Estrategias para invertir en empresas con moat

Rivas comparte varios enfoques útiles para aplicar este conocimiento:

Inversiones a largo plazo : las empresas con moat tienden a ser más estables y rentables durante años, aunque sus crecimientos no sean espectaculares de inmediato.

: las empresas con moat tienden a ser más estables y rentables durante años, aunque sus crecimientos no sean espectaculares de inmediato. Diversificación : aunque una empresa tenga moat, ningún negocio está exento de riesgos. Diversificar en distintas industrias y regiones reduce la exposición.

: aunque una empresa tenga moat, ningún negocio está exento de riesgos. Diversificar en distintas industrias y regiones reduce la exposición. Análisis fundamental: no basta con ver si “la empresa es conocida”. Hay que revisar estados financieros, márgenes, deuda, flujo de caja, etc. Cuanto más sólidos, más probable es que su moat se mantenga.

no basta con ver si “la empresa es conocida”. Hay que revisar estados financieros, márgenes, deuda, flujo de caja, etc. Cuanto más sólidos, más probable es que su moat se mantenga. Seguimiento continuo: los moat pueden erosionarse. Cambios regulatorios, nuevas tecnologías o competidores inesperados pueden debilitar incluso a gigantes del mercado. Por eso hay que mantenerse informado.

Lo primero es analizar tu cartera con este criterio, recomienda Rivas. “Y si descubres que algunas empresas no tienen moat, puedes decidir si mantenerlas, rotarlas o diversificar más”. Además, plataformas como Morningstar o análisis de fondos como los de Fondos Indexados ya incluyen métricas para evaluar la fortaleza del moat de muchas compañías.