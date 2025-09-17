Las ejecuciones hipotecarias crecen un 26% en Canarias

La crisis de la vivienda en el Archipiélago tiene múltiples caras. Junto a quienes no encuentran una casa que convertir en su hogar –por los elevados precios y la escasa oferta– se unen quienes la pierden por no poder afrontar los pagos de la hipoteca. Las ejecuciones por impago de estos créditos bancarios se dispararon un 26% en Canarias en el segundo trimestre del año. En total, entre abril y junio, se llevaron a cabo 199 procesos en las Islas. Una dinámica que se alinea con la que se está experimentando en el resto del país, donde los embargos hipotecarios se elevaron un 15% respecto a 2024, aunque aquellos que afectaron a viviendas habituales lo hicieron un 28,1%.

En las Islas, la inmensa mayoría de estos embargos inmobiliarios se realizó sobre personas físicas, es decir, sobre vecinos particulares que tenían una vivienda en propiedad. Solo 44 de estos procesos se formalizaron sobre casas cuyo titular era una empresa o sociedad, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayor proporción de ellos eran inmuebles de segunda mano, ya que solo una docena se practicó sobre propiedades nuevas.

El organismo –que obtiene los datos de los procesos que realizan a través de los colegios de registradores– advierte de que no todas las ejecuciones hipotecarias acaban en desahucio, pero sí es un paso más que puede provocar que la familia acabe perdiendo la vivienda por impago.

El incremento de las ejecuciones en todo el país es un síntoma más de la resaca que la subida de tipos de interés –que se produjo entre 2022 y 2024 para luchar contra la ola inflacionaria– está provocando en los propietarios. Muchos vieron como sus cuotas subían hasta límites que no podían abordar con sus sueldos y es ahora cuando ya están los procesos en marcha cuando se refleja en las estadísticas.

Pero a diferencia de lo que pudiera parecer la mayoría de las ejecuciones hipotecarias que se produjeron en el segundo trimestre a nivel nacional son de créditos suscritos en plena burbuja inmobiliaria, es decir, incluso más de veinte años atrás. Así, el periodo 2005-2008 concentró el 45,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre.

Sin embargo, la estadística del INE no es un buen termómetro para medir los desahucios, ya que desde hace unos años la mayoría de los lanzamientos que se producen en el país, y también en el Archipiélago, son de inquilinos que no pueden pagar el alquiler.

En el primer trimestre del año -el dato más reciente que recoge el Consejo General del Poder Judicial en sus estadísticas- se llevaron a cabo 372 desahucios conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Aunque se registró un ligero descenso conforme al año anterior, son la inmensa mayoría de los 470 lanzamientos que se formalizaron en el Archipiélago durante esos tres meses.