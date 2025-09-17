El empleo en el sector turístico creció un 3,1% en Canarias en agosto

El sector turístico registró casi 3 millones de trabajadores ocupados (2,98) en agosto, un mes marcadamente turístico, en el que el número de afiliados a la Seguridad Social creció un 2,6 % respecto al mismo mes del año anterior, un 3,1 % en Canarias, según los datos publicados este miércoles por Turespaña.

En concreto, en agosto las afiliaciones en este sector aumentaron en términos absolutos en 75.855 trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para ese mes creció un 2,4 % interanual, el empleo turístico supuso el 13,8 % del total de afiliados.

Subida en todas las ramas turísticas

En agosto, la variación de los afiliados fue positiva en todas las ramas turísticas. En hostelería se registró un aumento de 37.475 afiliados (15.812 en los servicios de alojamiento y 21.663 en los servicios de comidas y bebidas), mientras que en agencias de viajes fue de 1.153 trabajadores y en las otras actividades turísticas de 37.227.

La cifra de asalariados en el sector turístico, que representó el 82,8 % del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 3 % en agosto respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (1 %) como en hostelería (2,3 %), y, dentro de ésta, aumentó un 3,3 % en los servicios de alojamiento y un 1,9 % en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representó el 17,2 % del total de trabajadores afiliados, se incrementó un 0,8 %.

En la actividad de hostelería registró un ligero incremento, del 0,2 %; y en las agencias de viajes aumentó un 3,1 % interanual en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 69,2 % del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en el octavo mes del año un 1,9 % en tasa interanual.

En agosto, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades excepto en Navarra, Extremadura, Aragón y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Andalucía (11.256 afiliados más), mientras que en términos relativos el mayor incremento se dio en Canarias, Andalucía y La Rioja (3,1 % en las tres).