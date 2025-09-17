¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy miércoles?

Para Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 17 de septiembre, con Gasolina 98, la estación CEPSA de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Carretera General del Sur km 34,5, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,075€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Alamendro 29. Allí, la estación DISA BALOS tiene la Gasolina 98 a 1,095€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí tiene un precio de 0,945€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL en Agüimes, isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde el precio del Gasóleo A es de 0,949€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,945€. La segunda opción más económica de la provincia está en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,955€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Tías, Calle San Blas 15, en la estación PCAN a 1,229€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, miércoles 17 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,075€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,075€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,067€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad, donde sale a 1,040€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de CEPSA ANTIGUA en CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA EL CARACOL de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,139€ el litro en Carretera General de Tarajalejo km 16. En Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, la estación de servicio DISA COSTA CALMA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,229€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 17 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 a la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL para llenar el tanque por 1,119€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE JANANA, 46, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,129€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,965€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,969€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 17 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,969€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,197€ el litro, en Calle Alegría 2.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,999€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 17 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,999€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

