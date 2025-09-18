Canarias, entre los destinos nacionales favoritos por los viajeros digitales para el otoño

La Costa Blanca (en especial Benidorm), Madrid y Barcelona, junto a los archipiélagos de Baleares y Canarias, se consolidan como los destinos nacionales favoritos para los viajeros digitales este otoño, según datos de la agencia de viajes online Central de Vacaciones.

A nivel internacional, Punta Cana, Riviera Maya y Maldivas lideran las preferencias para viajes en paquete, mientras que las capitales europeas como París, Budapest y Praga son las más demandadas para escapadas.

Según datos de la agencia de viajes el público digital, que representa alrededor del 2% del total de viajeros españoles, muestra un comportamiento de reserva particular. Este grupo prioriza el precio en sus decisiones de viaje nacional, mientras que para los destinos internacionales, el clima es el factor más importante, seguido del coste y el interés por conocer el lugar.

Aumentan las reservas online

Se espera un aumento del 8% en las reservas a través de canales online para la temporada media de otoño. El precio medio por reserva es de 839 euros para estancias de 5 días de media, un ticket similar al del año anterior. En cuanto a los servicios adicionales, las actividades y excursiones y los seguros opcionales son los más contratados.

Área del control de pasaportes en el Aeropuerto Tenerife Sur. / E.D.

Una de las tendencias más destacadas es el crecimiento del régimen de 'todo incluido', que ha superado al tradicional 'alojamiento + desayuno' como la opción más elegida por los viajeros digitales.

Por otro lado, se observa una ligera reducción en el tiempo de antelación para las reservas. La planificación para solo hotel se ha reducido de 93 a 83 días, y para paquetes de vuelo más hotel, de 63 a 62 días. A pesar de esto, se espera que el 'last minute' represente el 25% de las reservas totales.

En cuanto a las aerolíneas, Ryanair es la preferida por los viajeros digitales para sus vuelos dentro de España, seguida de cerca por Iberia, Air Europa y Vueling.