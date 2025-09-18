Las eléctricas pueden tardan hasta 10 años en conseguir los permisos para instalar nuevas redes

España necesita ampliar y modernizar sus redes eléctricas para hacer posible la transición energética. Las redes son fundamentales para integrar las nuevas plantas de energía renovables y conectar los grandes proyectos industriales. Pero las barreras administrativas y los largos procesos de tramitación amenazan con retrasar este despliegue, según un informe elaborado por Monitor Deloitte para la patronal eléctrica Aelèc.

"Las autorizaciones pueden demorarse hasta 10 años, lo que retrasa significativamente los proyectos y, en algunos casos, puede llevar incluso a su cancelación", ha afirmado el socio de Monitor Deloitte, Laureano Álvarez. Entre las razones para esta demora, Álvarez señala "el incremento relevante de peticiones de nuevas infraestructuras eléctricas" que llevan al colapso burocrático. "Las administraciones públicas tienen recursos limitados y no son capaces de asumir tal despliegue", explica.

A la saturación de las administraciones públicas por el incremento del apetito inversor se añade las carencias en la coordinación y el seguimiento entre los distintos gobiernos, por disparidad de criterios entre ellos o por la falta de digitalización, entre otros motivos. También la falta de visibilidad sobre qué infraestructuras están en operación y en tramitación dificulta la planificación por parte de los promotores, mientras que el incremento de la oposición social eleva los litigios, según recoge el citado informe.

"Lo que se necesita es dar el pistoletazo de salida rápido y eso pasa por aprobar planes de inversión de las empresas distribuidoras y de transporte", ha explicado la directora de regulación de la patronal eléctrica Aelèc, Marta Castro. El Gobierno ha iniciado ya el proceso de planificación de la red de transporte (líneas de alta tensión) con el anuncio de una inversión de más de 13.000 millones de euros hasta 2030 y las reuniones trilaterales entre el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, los consejeros autonómicos y Red Eléctrica para definir las actuaciones. Y después tendrán que hacer lo propio las encargadas de la red de baja y media tensión (las distribuidoras).

Ordenar las solicitudes

Las solicitudes totales de acceso y conexión de la demanda ascendieron a 67,2 gigavatios (GW) el año pasado, el equivalente al 40% de la potencia contratada total de España (178 GW). De ellas, el 49% (33,2 GW) fueron rechazadas, 27,8 GW se encuentran en tramitación y apenas 6,2 GW fueron concedidas. No obstante, desde Aelèc reconocen que una parte de estas solicitudes pueden ser proyectos 'fantasma'.

"Hemos identificado que puede haber una duplicidad en algunas demandas de acceso y conexión", ha reconocido Castro. La directora de regulación cree que la publicación por parte de las compañías de los mapas de capacidad de la red hace una semana "limpiará" alguno de estos proyectos 'fantasma', mientras que desde Monitor Deloitte proponen "ordenar" estas solicitudes para priorizar a los proyectos más maduros.

La fórmula que plantean desde la consultora pasa por exigir garantías económicas a los proyectos de más de 1 kilovatios e implantar un sistema de hitos, similar al que existe en el caso de los proyectos de generación, "que permita discernir el grado de madurez de los proyectos". De esta forma, si pasa un periodo de tiempo sin que la demanda avance en su conexión, el propietario perdería el derecho de acceso y conexión.

Competitividad industrial

Según Monitor Deloitte, el desarrollo de las redes eléctricas aumenta la competitividad de la industria en España porque da acceso a energía renovable "más barata" y permite al país atraer a nueva industria. "La producción renovable en España es entre un 20% y un 30% más barata que en el norte de Europa, básicamente porque tenemos más horas de sol que otros países europeos", afirma Laureano Álvarez.