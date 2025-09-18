CEOE
Garamendi califica de "barbaridad" que las grandes empresas deban atender en catalán
El presidente de la CEOE recuerda que existe un idioma "que se llama español" y considera que supondría "un coste más, un perjuicio más para las empresas"
EFE
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado este jueves de "barbaridad" la propuesta de Junts, aceptada por el PSOE, para que las grandes empresas deban atender en catalán a los clientes que lo soliciten.
En declaraciones a los medios de comunicación españoles asistentes al Foro Empresarial Egipto-España, que ha presidido Felipe VI en El Cairo con motivo del viaje de Estado que realizan los reyes a Egipto, Garamendi ha recordado que existe un idioma "que se llama español".
"Vamos a enterarnos bien", ha dicho el presidente de la CEOE, que ha considerado que, "si realmente el proyecto es para toda España, es una barbaridad".
Ha agregado que "es increíble, lo digo con toda sinceridad. Incluso en Cataluña también lo sería".
Esta posibilidad supondría "un coste más, es un perjuicio más para las empresas", ha advertido Garamendi.
"Aquí siempre estamos poniendo normas y normas.. Pues vamos a ver una pequeña empresa cómo lo organiza", se ha preguntado.
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- La banda de José, 'el del Buque', coordinaba envíos de cocaína de Sudamérica a Gran Canaria en barcos
- El calor y el polvo en suspensión se mantienen hasta el fin de semana
- Carnes a la brasa y pizzas al estilo del oeste, la nueva oferta gastronómica de Las Ramblas Centro
- ¿Cuáles son los servicios mínimos por la huelga del transporte interurbano en la provincia de Las Palmas?
- “Quítame de esa lista”: el zasca del exganador de OT Sergio Rivero que se ha hecho viral
- Binter lanza 'un mensaje de tranquilidad' a los músicos canarios ante la normativa que obliga a facturar sus instrumentos: 'Todo volverá a ser como antes
- Ni atasco ni paciencia: así es como un conductor convirtió la GC-1 en su carril VIP con esta temeraria maniobra que dejó atónitos a los conductores