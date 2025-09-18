La gasolina más barata de este jueves en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí tiene un precio de 0,945€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, donde el precio del Gasóleo A es de 0,965€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,945€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 18 de septiembre, con Gasolina 98, la estación CEPSA de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Carretera General del Sur km 34,5, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,075€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en Carretera GC 200 km 16. Allí, la estación SHELL REHOYAS tiene la Gasolina 98 a 1,089€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La estación de CEPSA en Agüimes, Carretera General del Sur km 34,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,075€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC 200 km 16, en la estación SHELL REHOYAS a 1,089€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, jueves 18 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 0,945€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 0,969€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 tiene un precio de 0,945€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,057€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,057€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Tías, en la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN en Calle Juan Carlos I 23, a 1,129€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA TEGUISE GOLF en Avenida Campo de Golf de Teguise a 1,139€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,065€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,065€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad, donde sale a 1,040€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de CEPSA ANTIGUA en CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA COSTA CALMA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,129€ el litro en GRAL. JANDIA km 64,5. En Tuineje, Carretera General de Tarajalejo km 16, la estación de servicio DISA EL CARACOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,139€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 18 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 a la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL para llenar el tanque por 1,119€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE JANANA, 46, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,129€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 18 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,969€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,089€ el litro, en Carretera GC 200 km 16 en la estación de servicio SHELL REHOYAS. La estación DISA ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,099€ el litro, en Plaza Hermanos Millares.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,965€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,969€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 18 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,999€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,999€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,197€ el litro, en Calle Alegría 2.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.