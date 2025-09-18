HiperDino lanza su canción “Hoy quiero darte las gracias” en agradecimiento a sus empleados y clientes por su confianza en el marco de su 40º Aniversario

La cadena de tiendas HiperDino está de celebración. Este año cumple su 40º aniversario, y por ello ha venido celebrando durante todo el año, diferentes acciones en agradecimiento a los empleados y a la clientela que día a día muestran su compromiso por apostar por esta red de establecimientos que durante cuatro décadas ha sido garante de ofrecer los precios más competitivos de Canarias. Entre esas acciones y como previa a la campaña promocional que se celebrará desde el jueves 25 de septiembre y hasta el 22 de octubre, bajo el slogan “Celebrando 40 años contigo” destaca el lanzamiento del tema musical “Hoy quiero darte las gracias”.

Desde hoy lunes 15 de septiembre, “Hoy quiero darte las gracias” se podrá escuchar en todos los canales oficiales sociales de la cadena de tiendas HiperDino y en hilo musical de toda la red de establecimientos del grupo. Este tema que cuenta con un videoclip, ha sido compuesto por Lisandro Rodríguez y José Almeida, es un canto de agradecimiento a los clientes que durante cuatro décadas, han apostado por la cadena de establecimientos como su supermercado de referencia y a la nueva clientela por su confianza depositada.

Rodríguez comenzó su carrera como compositor en 2003. Entre sus facetas en el ámbito musical destacan las de realización de canciones y arreglos para artistas, publicidad, series, musicales y óperas Rock. Su carrera musical se ha consolidado principalmente en música neoclásica y experimental, así como la composición para cine, donde su trabajo ha recibido excelentes críticas en la prensa nacional e internacional. Asimismo, ha sido nominado en varias ocasiones a los “Jerry Goldsmith Awards” y ha obtenido una candidatura a los premios GOYA de la Academia en 2013, por la banda sonora del documental “Jacques Leonard. el payo Chac”. Por su parte, Almeida, músico percusionista, productor y compositor de letras ha realizado arreglos musicales para diferentes proyectos y bandas con las que ha colaborado en el ámbito regional y nacional. Desde hace cuatro años desarrolla un proyecto de musicoterapia “Sesión Galerna” destinado a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de esta terapia de sonido.

HiperDino ha querido hacer con esta canción un guiño a los artistas canarios y por ello este tema musical es un firme compromiso de apuesta por el tejido cultural canario. “Hoy quiero darte las gracias” cuenta con connotaciones y ritmos familiarizados con la idiosincrasia isleña.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.

En la actualidad, su red incluye más de 280 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 36 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.