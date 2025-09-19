Buenas noticias para los jóvenes: estos son los cambios que el gobierno ha anunciado en el Bono Alquiler Joven

El acceso de una vivienda sigue siendo una asignatura pendiente en España, ya que una gran parte de la juventud no puede hacer frente a las elevadas cantidades que se exigen para la compra de un inmueble. Debido a esta situación, muchos jóvenes optan por los alquileres como vía de emancipación aunque también se están quedando al alcance de muy pocos.

Tras el anuncio de la ayuda de 30.000 euros para poder comprar una casa, el Estado ha anunciado en la misma semana el aumento del Bono Alquiler Joven hasta los 300 euros mensuales.

Combatir la crisis de la vivienda

Los jóvenes tienen cada vez más complicado acceder a una vivienda debido a la crisis del sector inmobiliario que atraviesa el país. El objetivo del Gobierno es ofrecer alternativas viables que faciliten la emancipación juvenil.

Según los datos del Consejo de la Juventud de España, casi el 60% de los jóvenes menores de 35 años vive de alquiler o con sus padres porque no puede permitirse comprar una vivienda. Solo el 15,2% puede emanciparse y vivir de forma independiente.

Todas las medidas anunciadas por Pedro Sánchez quedan enmarcadas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, por lo que aún podrían modificarse. Mientras tanto, las medidas vigentes son las que se aplican y a las que los ciudadanos deben acogerse.

Requisitos para optar al Bono Alquiler Joven

Aunque esta ayuda va dirigida a un gran porcentaje de la sociedad, no todo el mundo tiene acceso a ella:

Los beneficiarios serán las personas mayores de edad pero menores de 35 años siempre que no sean propietarios de una vivienda.

siempre que no sean propietarios de una vivienda. Otro de los requisitos es que las rentas anuales sean iguales o inferior a cinco veces el IPREM. Esto solo varía a 5,5 veces si se trata de personas con discapacidad o víctimas de violencia de géneros y 6 veces el IPREM si el grado de discapacidad es igual o superior al 33%.

Esto solo varía a 5,5 veces si se trata de personas con discapacidad o víctimas de violencia de géneros y 6 veces el IPREM si el grado de discapacidad es igual o superior al 33%. En el caso de que la vivienda sea completa la ayuda fija que el precio sea igual o inferior a 1.000 euros mensuales. En cambio, si se trata solo de habitaciones en pisos compartidos , debe ser de igual o inferior a 600 euros.

En cambio, si se trata solo de habitaciones en , debe ser de Si el arrendamiento se ubica en municipios con una población inferior a 10.000 habitantes las cuantías serán de 500 y 250 euros.

las cuantías serán de Las ayudas tendrán una duración de dos años, los cuales se pueden prolongar otros dos si el interesado lo solicita cuando finalice el periodo y cumpla los requisitos expuestos.

Esta ayuda será financiada conjuntamente por Estado y las comunidades autónomas. El Estado aportará el 60% (unos 4.200 millones) y las autonomías el 40% restante (aprox 2.800 millones).

Otras ayudar para alquiler con derecho a compra

El Estado ha anunciado una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, destinada a que los jóvenes puedan residir residan durante años en una vivienda protegida y, finalmente, adquirirla.

Asimismo, se han avanzado subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra de un domicilio en medios rurales de menos de 10.000 habitantes. Estas ayudas cubrirán los contratos en los que la renta no supere el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Para reforzar el acceso a la vivienda y ofrecer seguridad tanto a propietarios como inquilinos, se pondrá en marcha un seguro de impagos de rentas jóvenes, que garantizará el cobro en caso de impagos.