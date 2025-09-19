Cumbre de las cámaras de comercio de Iberoamérica en Gran Canaria

Canarias acogerá el 6 y 7 de octubre la cumbre de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio junto a las cámaras de España, Portugal y Andorra. La anfitriona es la Cámara de Comercio de Gran Canaria cuyo presidente, Luis Padrón, resaltó la importancia de contar en las Islas con un encuentro donde estarán figuras relevantes de la economía y el comercio de Latinoamérica, que conocerán de primera mano las ventajas de Canarias gracias a su Régimen Económico y Fiscal (REF). Representantes de las cámaras de comercio de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras, República Dominicana, Portugal y España, así como corporaciones y empresas, estarán presentes en la 52 Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (Aico), cuyas sesiones se desarrollarán en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria.

Entre los participantes en las dos jornadas estará el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo; el director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, Federico Bonaglia o la gerente de la Zona Libre de Colón, en Panamá, Luisa Napolitano.

Ventajas competitivas

Esta 52 asamblea de Aico se iba a celebrar en un primer momento en Madrid, pero finalmente Canarias ha tenido la oportunidad de organizarla por lo que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía y Comercio, se ha involucrado en la organización para dar a conocer las "ventajas competitivas" del Archipiélago, explicó el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Manuel Domínguez. El número dos del Ejecutivo señaló que el REF sigue siendo un gran desconocido en el exterior y especialmente en Latinoamérica, por lo que este evento es una oportunidad para explicar el fuero canario.

Canarias se convierte en el epicentro de las relaciones comerciales entre América, Europa y África. Luis Padrón resaltó la proyección que supone para Canarias "como polo de atracción para la cooperación económica y empresarial en el ámbito internacional, elevando su perfil como centro neurálgico para los negocios en la región iberoamericano".