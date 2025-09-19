La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,945€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 19 de septiembre, con Gasolina 98, la estación CEPSA de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Carretera General del Sur km 34,5, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,095€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en Carretera Los Tarahales. Allí, la estación DISA TARAHALES I tiene la Gasolina 98 a 1,139€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí tiene un precio de 0,945€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, donde el precio del Gasóleo A es de 0,965€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,945€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,969€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Agüimes, en la estación de servicio CEPSA en Carretera General del Sur km 34,5, a 1,095€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA TARAHALES I en Carretera Los Tarahales de Las Palmas de Gran Canaria a 1,139€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio a 0,945€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en Las Palmas de Gran Canaria a 0,965€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,232€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,065€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,065€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,057€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,057€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje en Avenida Paseo La Libertad tiene un precio de 1,040€ el litro.

La estación de PCAN GIL en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,168€ el litro. Otra opción está en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, en la estación DISA COSTA CALMA a 1,229€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, viernes 19 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL a 1,119€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,129€.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,965€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, viernes 19 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación DISA TARAHALES I, en Carretera Los Tarahales, donde encontrarás a 1,139€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 19 de septiembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación DISA BOCABARRANCO de Calle Alegría 35 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,179€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,969€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

