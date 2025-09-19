La importación de papa de Israel aumenta casi un 50% este año

La importación de papas procedente de Israel no es algo nuevo en Canarias. Cada año llegan al Archipiélago alrededor de 65 toneladas de este tubérculo desde diferentes partes del mundo. Y aunque el volumen que se compra al país de Oriente Próximo es solo una pequeña parte –las mayores cantidades llegan desde Reino Unido– la campaña militar que mantiene el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza como respuesta a los atentados terroristas de Hamas ha avivado las críticas en las Islas.

Unas críticas que han trascendido de la mera competencia que representan frente a la papa del país –que sigue almacenada en grandes cantidades por los agricultores locales– para vincularse al boicot comercial frente a Israel por los ataques a civiles. Lo cierto es que, en el primer semestre del año, la importación procedente de este país se ha incrementado casi un 50%, alcanzando los 3,5 millones de kilos, 1,1 millones más.

La cantidad de papas con origen Israel que se comercializan en el Archipiélago es variable, pero los últimos cinco años se ha mantenido entre los cuatro y los cinco millones de kilos. A excepción de 2023, el año en el que se inició el conflicto, cuando llegaron a Canarias 7,2 millones de kilos procedentes de este país, según los datos recopilados por Datacomex. ¿El motivo? Los problemas para la importación de producto de Reino Unido debido a una plaga, obligó a incrementar la que venía desde otros países.

Fitosanitarios

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ya ha advertido que el producto que se importa desde Israel se cultiva utilizando fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea por ser perjudiciales para la salud y que sus bajos precios suponen una competencia desleal para los productores isleños.

Al mismo tiempo, en el Archipiélago hasta 60 asociaciones y organizaciones animan a no consumir papa procedente de Israel, trasladando también a la agricultura los intentos de boicot y las protestas que se han llevado a cabo en otros escenarios como el deportivo –con la reciente suspensión de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid– o el escénico, tras el anuncio de España de que no participará en Eurovisión si también lo hace Israel.

Ahora, Bruselas ha dado un paso más allá que puede acabar afectando a la importación de papas que llegan a Canarias. La Comisión Europea apuesta por suspender parte del acuerdo comercial que tiene con Israel como respuesta a la masacre que se está produciendo en Gaza. Unas limitaciones que se centrarán, sobre todo, en los productos agrícolas, aunque Europa ya ha aclarado que dejará la última palabra en manos de los estados miembros.

Otras procedencias

La papa israelí puede encontrarse en muchos supermercados de Canarias desde hace semanas a pesar de las quejas de los agricultores. Pero no es la única. La polémica por la llegada de papas procedentes de Israel se ha entremezclado este año con las críticas que los productores canarios realizan cada temporada por la introducción de papas importadas cuando todavía no se ha comercializado toda la que se produce en las Islas. Y su llegada se produce a pesar de las peticiones tanto de las organizaciones agrarias como del propio Gobierno de Canarias para retrasarla.

«La importación llega antes de tiempo para apretar a los agricultores a que suelten el producto y lo regalen por debajo del coste de producción», asegura Miguel López, miembro de la comisión ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG Canarias). Insiste en que todavía quedan miles de kilos guardados en los almacenes de los productores de las Islas y que si no salen al mercado «no es porque no quieran», sino porque no se les ofrece un precio justo por su cosecha. «El agricultor lo que quiere es sacarlo lo antes posible porque guardar el producto en buenas condiciones también tiene sus costes», detalla.

Solo el año pasado se importaron 64 millones de kilos de otros países. El 70% procedió del Reino Unido, hasta 45 millones de kilos. La israelí no llega ni siquiera al 10% del volumen total de este tubérculo que llega al Archipiélago embarcado en contenedores desde sus países de procedencia. Sobre esta polémica López es claro: se pueden sustituir fácilmente porque añade «un porcentaje importante se produce en los territorios ocupados». «Lo de Israel se ha magnificado este año por la guerra pero en términos cuantitativos no es tanto», aunque el impacto que causa a los agricultores locales es el mismo que el de la papa cultivada en otros lugares.