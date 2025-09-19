El precio del suelo urbano en Canarias alcanza su nivel más alto en 15 años

El precio de la vivienda aumenta en todo el país con nuevos datos trimestrales al alza que recuerdan a una España previa al boom inmobiliario, con una especulación desmedida en el mercado. Junto a la vivienda, también se incrementa el coste del suelo. Se crea así un círculo vicioso: suelos más caros encarecen las construcciones, y estas, a su vez, elevan el precio final de las casas. Los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana corroboran la problemática y apuntan a Canarias como una de las comunidades con los precios más críticos. Las Islas ocupan el tercer puesto en materia de suelos urbanos con 270,6 euros por metro cuadrado, frente a los 358 euros en Madrid y los 445 en Baleares.

La variación con respecto al trimestre anterior es de un 4,8%, cuando el dato era de 258,1 euros. El porcentaje aumenta si se compara con el mismo trimestre en 2024 (243,6) en donde la diferencia muestra un incremento del 11%. Por lo tanto, los datos más recientes son destacables. Si se compara con el resto de cifras registradas por el Ministerio de Vivienda habría que remontarse a 2010 —hace 15 años— para encontrar un valor similar: en este periodo el precio del suelo se encontraba a 288,8 euros. El siguiente dato significativo de la serie histórica sería en 2008. Habría que viajar 17 años hacia el pasado en una España que, en octubre de ese año, veía estallar la burbuja inmobiliaria en la que había habitado. La compraventa de viviendas se desplomó, dejando a promotoras e inmobiliarias sin liquidez y el sector de la construcción empezó a destruir empleo. En ese momento el precio del suelo por metro cuadrado era de 429,4 euros.

Construcción

Las cifras de ahora recuerdan a esa crisis. La subida del precio de la vivienda está marcada por un exceso de demanda y una falta de oferta. Lo cierto es que la falta de construcción marca un ritmo «insuficiente», según describe el informe anual del Consejo Económico y Social de Canarias (CES). La construcción en Santa Cruz de Tenerife aumentó un 118% con respecto a 2023 y en Las Palmas retrocedió un 14%. No obstante, la suma de ambas provincias no supera la media anual de 3.000 viviendas levantadas en una crisis del hogar en la que es necesaria la edificación de, al menos, 10.000 casas.

En términos nacionales, el precio medio del metro cuadrado del suelo urbano cerró el segundo trimestre del año en 180,2 euros, —90,4 menos que en las Islas— lo que supone un 8,1% más con respecto al mismo periodo el pasado año y un 4,3% más frente al trimestre previo. De esta manera, el precio del suelo urbano vuelve a subir tras registrar el trimestre pasado una ligera caída, pero marca el valor más alto desde el último trimestre de 2012, cuando llegó a los 187,4 euros por metro cuadrado.

Los avances más notorios entre abril y junio en tasa interanual se produjeron en Madrid donde el alza fue del 33%. Le siguen por las Islas Baleares (+30,7%) y País Vasco (+29,2%). Por su parte, los mayores descensos se registraron en Navarra con una reducción del 26,5%, La Rioja (-19,9%) y Galicia (-11,2%). En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 11,9%, hasta situarse en 324,1 euros por metro cuadrado. En concreto, los precios más elevados, dentro de estos municipios, se han registrado en Baleares (641,8 euros), Madrid (585,3 euros) y País Vasco (539,6 euros). Por el contrario, los precios más bajos se registraron en Toledo (80,6 euros), Huesca (86,7 euros) y A Coruña (90,2 euros).