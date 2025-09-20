Buenas noticias para los hipotecados: Hacienda les regala 2.000 euros si cumplen estas condiciones

La compra de una vivienda supone un momento de alegría, esperanza e ilusión pero, también, de miedo e inseguridad por lo que puede suponer un salto de futuro de tal envergadura. Para "premiar" a quienes se lanzan hacia los desafíos económicos que puede suponer la firma de una hipoteca, Hacienda ha preparado una ayuda de hasta 2.000 euros.

Un "regalo" fiscal destinado a todos aquellos ciudadanos que firmaron su hipoteca en los últimos años, cuando los tipos de interés eran elevados, y que se centra en una deducción de hasta 2.000 euros o más en su próxima declaración de la Renta.

Una de las formas en las que el Gobierno proporciona ayudas a los ciudadanos es mediante las deducciones en el IRPF: una de las maneras más directas de reducir la carga fiscal y ahorrar dinero, especialmente en años de alta presión económica. Las deducciones se aplican sobre distintos conceptos y los pagos realizados por hipotecas no son una excepción. Sin embargo, el beneficio no es para todos; solo aquellos que hayan cumplido ciertos requisitos pueden acceder a estas deducciones.

Estas son las personas que pueden beneficiarse de los 2.000 euros

Quienes firmaron su hipoteca antes de enero de 2013, es posible que estén entre quienes puedan acceder a una deducción importante en su declaración de la Renta. Para ser exactos la deducción puede llegar a los 2.000 euros, dependiendo de la cantidad de la hipoteca que hayan pagado durante el año y de si su vivienda es considerada habitual.

En concreto, si ya se aplicó la deducción por inversión en vivienda habitual en la declaración de la Renta de 2012 o en años anteriores y la vivienda hipotecada es la residencia habitual, se puede marcar la casilla correspondiente en la declaración para obtener los beneficios de esta ventaja fiscal. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) concede este beneficio exclusivamente a quienes cumplan con estos requisitos.

La deducción que se aplica a las hipotecas firmadas antes de 2013 es del 15% sobre los pagos realizados en el año, pero con un límite de 9.040 euros como base máxima. Esto quiere decir que, como máximo, podrías llegar a se pueden deducir unos 1.350 euros si eres titular único de la hipoteca.

Ahora bien, si la hipoteca está a nombre de dos titulares, esta deducción se duplica, por lo que el ahorro fiscal podría llegar hasta los 2.700 euros en total. Sin embargo, es importante recordar que esta deducción se aplica solo a las hipotecas firmadas antes de 2013, y no se extiende a las ampliaciones de capital realizadas después de esa fecha.