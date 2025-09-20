La gasolina más barata de este sábado en la provincia de Las Palmas

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, tiene el gasoil a 0,945€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, CALLE AYAGAURES, 3, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,965€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, sábado 20 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CEPSA de Carretera General del Sur km 34,5 tiene la Gasolina 98 a 1,115€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO SARDINA SUR, de Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria, Calle Fernando Guanarteme 82, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy sábado 20 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,065€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,065€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,199€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,232€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,057€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,057€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

La estación de DISA COSTA CALMA en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,229€ el litro. Otra opción está en Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, en la estación CEPSA a 1,239€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje en Avenida Paseo La Libertad tiene un precio de 1,040€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, sábado 20 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL a 1,119€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,129€.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 20 de septiembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 0,969€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,999€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,179€ el litro, en Calle Alegría 35 en la estación de servicio DISA BOCABARRANCO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

