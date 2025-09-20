Así es como la ley frena los mensajes fuera del trabajo: el Estatuto de los Trabajadores lo confirma

Una llamada del jefe a las nueve de la noche, un “solo una duda” en WhatsApp o un correo que se responde “en dos minutos”… Son gestos que se cuelan sin pedir permiso, robando tiempo al descanso, a la familia o al simple hecho de no hacer nada. Hasta ahora, muchos trabajadores lo asumían como parte del compromiso laboral, pero la ley se ha pronunciado.

Desde este año, el derecho a la desconexión digital ha sido confirmado de forma expresa en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, y su incumplimiento puede ser sancionado con hasta 7.500 euros de multa para las empresas.

La ley marca el límite

El Real Decreto Legislativo 2/2015, que recoge los derechos laborales fundamentales, establece que ningún trabajador está obligado a responder comunicaciones fuera de su jornada pactada. Esto incluye mensajes, llamadas, correos electrónicos y cualquier otro canal de contacto digital. Si ocurre, el trabajador puede negarse a responder sin sufrir represalias. De hecho, puede incluso denunciar ante el comité de empresa o la Inspección de Trabajo.

La medida se extiende a todo tipo de puestos, incluidos los modelos híbridos o el teletrabajo, donde los límites entre oficina y hogar son más difusos. En todos los casos, el descanso y la intimidad están protegidos.

No es solo un derecho: es salud mental

Más allá de lo jurídico, la desconexión digital es también una cuestión de bienestar. "La conexión permanente causa daños, daños en salud mental y en un estrés permanente, y por eso , el derecho a la desconexión, es central", declara la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz.

Diversos estudios también confirman que la sobreexposición al trabajo, incluso fuera del horario, incrementa los niveles de estrés, ansiedad e insomnio. Separar lo laboral de lo personal ayuda a prevenir accidentes, burnout y conflictos tanto en el trabajo como en casa.

Asimismo, lejos de ser una traba, respetar la desconexión digital mejora el rendimiento de las empresas. Según datos recientes, los equipos que pueden desconectar con libertad son más eficientes, más creativos y más leales a sus organizaciones.

Además, la ley ayuda a mejorar la conciliación laboral y familiar, algo cada vez más valorado por los empleados jóvenes. De hecho, muchas personas ya priorizan el equilibrio vital por encima del salario a la hora de aceptar un empleo.

¿Y si la empresa incumple?

Las consecuencias están claras, puesto que si un trabajador recibe comunicaciones laborales fuera de su jornada habitual, la empresa puede ser sancionada. Las multas oscilan entre 751 y 7.500 euros, dependiendo de la gravedad del caso y el tamaño de la organización.

Por eso, muchas compañías han comenzado a implementar políticas internas de desconexión, dejando por escrito cuándo, cómo y para qué se puede contactar con el personal fuera del horario.