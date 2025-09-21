El precio de la gasolina y diésel hoy domingo: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, domingo 21 de septiembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 95 a 0,945€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,094€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CEPSA de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Carretera General del Sur km 34,5, con un precio de 1,115€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,945€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,965€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,094€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA en Carretera General del Sur km 34,5 de Agüimes a 1,115€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio a 0,945€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en Las Palmas de Gran Canaria a 0,965€ el litro de Gasóleo A.

La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,945€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,199€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,232€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 21 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,065€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,065€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,057€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,057€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA COSTA CALMA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,229€ el litro en GRAL. JANDIA km 64,5. En Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, la estación de servicio CEPSA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,239€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 21 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 a la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL para llenar el tanque por 1,119€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE JANANA, 46, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,129€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad, donde sale a 1,040€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de CEPSA ANTIGUA en CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,965€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, domingo 21 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, domingo 21 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 0,974€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 ofrece el gasoil a 0,969€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,094€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

