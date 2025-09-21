¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy lunes?

Hoy, lunes 22 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, tiene el gasoil a 0,945€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, CALLE AYAGAURES, 3, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,965€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CEPSA de Carretera General del Sur km 34,5 tiene la Gasolina 98 a 1,115€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO SARDINA SUR, de Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria, Calle Fernando Guanarteme 82, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CEPSA de Agüimes tiene el carburante Gasolina 98 a 1,115€ el litro en Carretera General del Sur km 34,5. En Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Ingenio, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde sale a 0,945€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 0,965€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 22 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. para llenar el tanque por 0,945€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,057€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,057€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 22 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,065€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,065€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,199€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,232€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,119€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,129€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Pájara, en la estación de servicio DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5, a 1,229€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 de Pájara a 1,239€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje a 1,040€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CEPSA ANTIGUA de CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 en Antigua a 1,040€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,965€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,969€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,969€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, lunes 22 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,999€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.