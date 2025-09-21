¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy martes?

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3, tiene el gasoil a 0,965€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,969€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Ingenio en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio DISA NUEVO INGENIO de CALLE SAGASTA, Nº1, 1 tiene la Gasolina 98 a 1,119€ el litro. También puedes optar por la estación SHELL INGENIO, de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Juliano Bonny 11, con la Gasolina 98 a 1,119€ el litro.

Hoy, martes 23 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,965€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en Las Palmas de Gran Canaria a 0,969€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Ingenio, en la estación de servicio DISA NUEVO INGENIO en CALLE SAGASTA, Nº1, 1, a 1,119€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SHELL INGENIO en Calle Juliano Bonny 11 de Ingenio a 1,119€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, martes 23 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,085€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,085€.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la estación REPSOL a 1,232€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría en Carretera General del Norte km 16,1 tiene un precio de 1,069€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Tuineje, en la estación SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde el diésel está a 1,040€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,040€ el litro en CEPSA ANTIGUA en CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy martes 23 de septiembre, está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL, donde está a 1,119€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,129€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, a la gasolinera DISA COSTA CALMA, donde el litro está a 1,229€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, en la CEPSA, que está a 1,239€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,149€ el litro, en Calle Diego Vega Sarmiento 70 en la estación de servicio DISA EL DRAGON. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 23 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,969€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,965€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,969€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este martes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,197€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este martes 23 de septiembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

