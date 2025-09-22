¿Quieres que Mickey Mouse sea tu jefe? Disneyland París busca empleados en España con contrato indefinido durante el mes de octubre

El trabajo más feliz del mundo ha llegado al SEPE. El Servicio Público de Empleo Estatal ha lanzado una oferta irresistible para uno de los lugares a los que sueñas ir cuando eres un niño. La dirección de este reconocido parque de atracciones está en busca de personal en España y llevará a cabo dos jornadas de reclutamiento en dos ciudades del país. Los elegidos formarán parte del equipo de Disneyland París.

Si te gustan las princesas y jugabas con ellas de pequeña, ahora puedes trabajar con Cenicienta o Blancanieves, porque el Casting Tour 2025 de Disney ya está en marcha. El gigante estadounidense busca ocupar algunas de las 7.000 vacantes disponibles en su parque de atracciones europeo, llevando a cabo un extenso proceso de selección que lo llevará a recorrer todo el continente.

La Provincia

La compañía ofrece una jugosa oferta de empleo con contratos temporales e indefinidos para entrar a trabajar en el parque este mismo año. Además de tener buenas condiciones de trabajo, Disney te ofrece la posibilidad de estar junto a tus dibujos de la infancia, o incluso, ser uno de ellos.

Así es el complejo de Disneyland París

El recinto de Disneyland París es mucho más que el parque de atracciones, sino que es un gran centro del entretenimiento, la diversión y el ocio familiar. Inaugurado en 1992 a 32 kilómetros del centro de la capital francesa, este parque temático es el más visitado del continente, con más de 15 millones de visitantes anuales. El complejo ocupa más de 2.230 hectáreas y cuenta con dos parques principales: Disneyland Park y Walt Disney Studios Park, además del Disney Village, un área de ocio con tiendas, restaurantes y espectáculos.

Mapa del complejo Disneyland París / Disney

El complejo hotelero es otro de sus atractivos. Disney tiene 7 hoteles temáticos oficiales y más de 50 establecimientos asociados, que suman miles de habitaciones diseñadas para hacer una experiencia más mágica. La plantilla fija asciende a más de 19.000 empleados que trabajan en diferentes áreas como espectáculos, atracciones, restauración y logística.

Así puedes conseguir uno de los trabajos en Disneyland París

Los responsables de casting de Disneyland París estarán en el Hotel Meliá Lebreros de Sevilla el 14 de octubre y en el Hotel SH Valencia Palace el 16 del mismo mes. Durante estos eventos, la compañía busca perfiles variados para cubrir puestos en restauración, hostelería y atención al visitante. Entre los empleos ofertados están:

Camareros

Cocineros

Barman

Empleados de restauración

Agentes de recepción y de taquilla

Los contratos temporales serán de 35 horas semanales, con una duración de entre dos y ocho meses, de marzo a octubre de 2026, siendo obligatoria la disponibilidad en julio y agosto. Además, también habrá oportunidades de contrato indefinido a partir de diciembre de 2025.

Esta es la oferta para los interesados en trabajar en Disneyland París / Disney

Además, se ofrece alojamiento cerca del parque por alrededor de 400 euros mensuales. Además, la compañía ha confirmado que algunos candidatos podrán recibir una oferta de contrato el mismo día de la entrevista.

Disneyland París es uno de los empleadores más grandes de Europa

Esta es una gran oportunidad para los jóvenes, porque muchos han encontrado en este parque su primera experiencia laboral internacional. La compañía indica que no es necesario contar con experiencia previa, sino mostrar "motivación y entusiasmo". Durante los procesos de selección se realizarán entrevistas en francés y, en algunos casos, pruebas de inglés.

Calendario de pruebas de Disneyland París / Disney

Los interesados podrán presentarse directamente el día de las jornadas en Sevilla o Valencia, aunque también es posible postularse online a través del portal oficial emplois.disneycareers.com. Para quienes no puedan acudir a estas fechas, Disneyland París organiza entrevistas virtuales y jornadas de reclutamiento en su sede de Marne-la-Vallée durante todo el año.

Con esta nueva campaña, Disney busca ampliar su equipo de cara a la próxima temporada alta y mantener la calidad de servicio en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo.