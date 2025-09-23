Oportunidad única para los inverores de Canarias: la Seguridad Social subasta una nave de 400 m² valorada en más de 450.000 euros en este municipio

La Seguridad Social de Canarias llevará a cabo la subasta de un nuevo inmueble embargado a un deudor con la administración. En esta ocasión, se trata de una nave industrial y un solar que juntos suman aproximadamente 500 m², ubicada en La Aldea de San Nicolás. Los interesados tendrán la oportunidad de presentar sus ofertas durante este mes de noviembre. El valor de tasación ronda los 460.000 euros.

Este es un mecanismo habitual que tiene la Seguridad Social para recuperar deudas pendientes de empresas o particulares con la administración. A través de este proceso, los bienes inmuebles como viviendas, locales comerciales o naves industriales salen al mercado con una tasación fijada previamente. Los interesados pueden pujar por ellos de manera pública, en alguna de las sedes provinciales de esta administración. Para ello se sigue un procedimiento transparente que busca reintegrar a las arcas públicas los importes adeudados.

La nave sirve para múltiples usos

El bien que se subastará corresponde a un almacén de 400 m² situado en un solar de 496 m². La propiedad se sitúa en la calle Doctor Fleming, número 88, en la zona conocida como Los Espinos, dentro del término municipal de San Nicolás. Se pone a subasta el pleno dominio de esta nave amplia y versátil, apta para distintos usos industriales o logísticos.

La subasta se celebrará el próximo 7 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, en la sede de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria ubicada en la calle Pérez del Toro, 89, en Las Palmas de Gran Canaria. Este inmueble constituye el lote número 1 de la convocatoria y se oferta mediante un procedimiento de enajenación con un importe de salida equivalente a su tasación: 463.349,13 euros.

El hecho de que la nave esté libre de cargas legales o hipotecarias es una ventaja para los inversores, que podrán comprarla con la seguridad de que no existen deudas pendientes vinculadas al inmueble. Además, su ubicación en un municipio en crecimiento, le otorga un atractivo añadido.

Con este tipo de operaciones, la Seguridad Social busca sanear cuentas pendientes y dar salida a activos que pueden reactivar la economía local y atraer nuevas iniciativas empresariales. La puja de noviembre será una ocasión clave para quienes busquen invertir en un almacén con mucho potencial en Gran Canaria.