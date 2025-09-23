Las autoridades portuarias canarias urgen cambios legislativos para mantener la competitividad del Archipiélago

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, y su homóloga Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, urgieron este martes cambios legislativos para mantener la competitividad del Archipiélago. Esta reivindicación la expresaron en el II Foro Movilidad Sostenible y Conectividad de Prensa Ibérica, bajo el título ‘Conectividad de los Puertos Canarios. Relación puertos de Canarias y de Huelva. Utilización de biocombustible' y en relación al sobrecoste que puede producirse en materia de combustibles.

“Los legisladores en general deberían estar más cerca de la realidad a la que van a afectar con sus normativas”, expresó el director general de Fred Olsen, Andrés Marín, que también se sentó en la mesa de debate. Marín ejemplificó que esta compañía tiene unos costes de entre 120 y 130 millones anuales en el combustible interinsular y que esas cifras se duplicarían en 2030 con la regulación prevista.

Descarbonización

“El sector marítimo es de los más que se está moviendo para avanzar en esa descarbonización”, había contextualizado Calzada, antes de referirse a las singularidades de Canarias y a la imposibilidad de cumplir con las directrices venideras. “Junto al Gobierno de Canarias hemos hecho un frente común para convencer que Canarias no puede estar dentro de esta normativa”, planteó Suárez.

La cita, que tuvo lugar en el Hotel Iberostar Grand Mencey, la abrió el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González, que se detuvo en que, ante ese escenario, se está trabajando y defendiendo “una Canarias más conectada y conexionada”.