Canarias acumula tanto déficit de viviendas como Madrid

Canarias necesita viviendas. Al menos 44.000 más para poder cubrir la demanda de los nuevos hogares creados en el Archipiélago entre 2020 y 2024. Un déficit que es de los más altos de toda España y que provoca que las Islas acaparen el 12% de las necesidades de inmuebles de todo el país, a pesar de que la población canaria apenas representa el 4,6% del total nacional.

La situación es diferente en las dos provincias, aunque ambas se sitúan en el top ten de las regiones con mayor necesidad inmobiliaria. En Santa Cruz de Tenerife el déficit alcanzó las 25.339 casas, una cantidad que la coloca como la quinta región con una mayor diferencia entre las casas que se construyen y los hogares que se generan. Las Palmas el dato se quedó en 18.663, lo que le da a séptima posición. Pero al sumar ambas, se evidencia que las necesidades de vivienda en Canarias alcanzan incluso a las de toda la comunidad de Madrid. La capital española, con una población que triplica a la del Archipiélago, registra un déficit de 44.905 viviendas, apenas un puñado más que las que requiere el Archipiélago.

En toda España, la escasez de inmuebles fue de 350.000 unidades, lo que ha provocado, entre otras consecuencias, fuertes subidas en los precios en el periodo, frente a otras zonas donde el coste de comprar se ha mantenido más estancado. De acuerdo con los datos recopilados por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), Madrid lidera la necesidad de viviendas. En segundo lugar, se sitúa la provincia de Barcelona, con 43.983 y el podio lo completa Valencia, donde faltan 32.790 casas.

Presión

El análisis de ACI -la organización que agrupa a las ocho principales firmas de asesoría inmobiliaria- las cifras de las provincias con un mayor déficit de España son muy relevantes porque ses trata de mercados con elevada presión de la demanda, lo que agrava la tensión residencial y puede repercutir en la evolución alcista de los precios de venta. De hecho, el coste de adquirir una casa se ha disparado por encima del 20% en todas las provincias que encabezan el listado, salvo en la catalana, donde lo ha hecho en un 16%, según los datos del Colegio de Registradores.

El organismo señala especialmente a las provincias insulares como lugares que han experimentado una secuencia negativa. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Baleares acumulan un déficit de más de 60.000 viviendas, de las que 44.000 son necesarias en el archipiélago canario. Un comportamiento que refleja la dificultad estructural del mercado inmobiliario insular para acompasar la oferta con la demanda, debido a la menor disponibilidad de suelo, entre otros factores, como señala ACI. A esto se une la demanda extranjera -que tira hacia arriba de los precios y reduce todavía más la oferta dirigida a los residentes- y una construcción que lejos de acelerar baja el ritmo, por la falta de suelo finalista y la lentitud de los trámites burocráticos.

Solo el año pasado se crearon en las Islas 8.947 familias en las Islas. En ese mismo periodo se finalizaron 2.262 casas en el Archipiélago. Es decir, los inmuebles construidos apenas son suficientes para alojar a un 25% de ellas. Pero es que la situación se agrava si se comparan las cifras de la región con las del resto de España. El ritmo al que se construyen inmuebles en las Islas es la mitad que la media estatal. El Archipiélago estrena casas para una de cada cuatro nuevas familias, mientras que a nivel nacional se finalizan viviendas para la mitad de ellas.

Perspectiva contraria

Sin embargo, hay otra España donde no se necesita vivienda ni los precios se han disparado en estos años. Es el caso de Asturias, donde se han levantado 6.800 casas más que familias se han constituido, Guipúzcoa, donde esta cifra supera las 3.000, o Cáceres y Burgos, con 2.400 y 2.000, respectivamente. El déficit es supera las 1.000 unidades también Soria, Lleida, Valladolid, León, Palencia, Ciudad Real y Zamora.

Según la ACI, "aunque trece provincias han superado la creación de viviendas pese al año 2024, su impacto global es relativamente limitado, ya que solamente suman 5.005 viviendas por encima de los hogares creados y pueden explicarse por una mayor agilidad en los desarrollos urbanísticos, mejor planificación del planeamiento municipal y un dinamismo creciente del sector de la construcción local". A pesar de que en algunas de estas regiones las subidas en los precios han rodado el 29%, como es el caso de Valladolid, en casi la mitad los incrementos son nulos o no superan la inflación en el periodo, como León (0,4%), Salamanca (3%) o Ciudad Real (4%), o, incluso, caen, como es caso de Palencia y Zamora.