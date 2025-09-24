HiperDino cumple 40 años impulsando la economía de las Islas

"Celebrando 40 años contigo", es el eslogan de la cadena canaria de supermercados HiperDino con el que cumple cuatro décadas de trabajo en el Archipiélago. Echando la vista hacia atrás, la empresa reconoce su impulso a la economía canaria como la primera empresa de las Islas en creación de empleo, la tercera en términos de facturación, y con una contribución al Producto Interior Bruto Canario del 2,72%, según datos de 2024.

En su 40º aniversario, HiperDino contará con el catálogo de premios más grande hasta la fecha, que ofertará desde mañana jueves 25 de septiembre y hasta el miércoles 22 de octubre incluido. Los regalos se enmarcan en una campaña especial de aniversario con más de 400.000 artículos para los clientes en agradecimiento a la fidelidad y confianza depositada en la red de tiendas del grupo.

El director de Marketing y Comunicación, Carlos García, destacó que “el agradecimiento es para toda la sociedad que conforma nuestras Islas". Por ello, este año, en cada sorteo semanal −de los cuatro que se realizarán durante la campaña− habrá 5 ganadores. A modo de ejemplo, en la primera semana de campaña, el primer sorteo contará con un ganador en cada Isla a excepción de La Graciosa, "con lo que se garantiza así la cobertura total de premios a nuestros clientes”, añade García.

Además, la empresa estrenará nuevo tema musical “Hoy quiero darte las gracias” para conmemorar esta efeméride y se ha contado con la colaboración del ilustrador grancanario, Danihace que ha plasmado su creatividad en varios de los productos- premios de esta edición.

Efecto en la economía canaria

Por cada euro de renta generado por HiperDino, se generan 4,10 euros en la renta total de Canarias. Asimismo, por cada empleo creado directamente por la cadena, se generan 3,66 puestos de trabajo en el Archipiélago. En términos de producción, por cada euro generado por HiperDino, se originan 1,31 euros adicionales en la economía canaria.

Además, según el último informe de precios publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a finales de septiembre de 2024, HiperDino se posiciona como la cadena con el mayor número de tiendas más económicas del país. Este reconocimiento refuerza su compromiso con la ciudadanía: "trabajar por ofrecer los mejores precios de Canarias y la mejor calidad de sus productos", tal como destaca la compañía en un comunicado oficial.

Esto la convierte en una de las principales cadenas de distribución alimentaria a escala nacional, ocupando la undécima posición en términos de facturación.