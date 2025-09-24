El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Hoy miércoles 24 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,125€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Garlopa 41 en el municipio de Agüimes, seguida de la estación de servicio DISA BALOS a 1,135€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Alamendro 29 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3 en la isla de Gran Canaria, a 0,965€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,969€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,969€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, miércoles 24 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación de servicio PETROPRIX a 0,969€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde el litro está a 0,969€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE AYAGAURES, 3 tiene un precio de 0,965€ el litro.

La estación de OCÉANO en Agüimes, Calle Garlopa 41, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,125€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Alamendro 29, en la estación DISA BALOS a 1,135€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,057€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, miércoles 24 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,065€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,065€.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la estación REPSOL a 1,232€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje a 1,040€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CEPSA ANTIGUA de CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 en Antigua a 1,040€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Pájara, en la estación de servicio DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5, a 1,229€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 de Pájara a 1,239€ el litro.

La estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,119€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,129€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,969€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este miércoles 24 de septiembre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,965€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, miércoles 24 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,999€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

