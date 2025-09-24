El talento y las ventajas fiscales ubican a Canarias en el mapa global del ‘gaming’

Canarias ya está en Japón para asistir al mayor evento global del videojuego: la Tokyo Game Show. El Archipiélago apuesta –con una iniciativa cada vez más sólida y de crecimiento– en la industria gamer. El primer acto que inauguró este encuentro internacional fue el Spain Game Matsuri, un evento organizado por España en la capital del país nipón. El vicepresidente del Gobierno y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, aprovechó este espacio ante un foro de más de 300 desarrolladores e inversores de primer nivel para destacar las ventajas de apostar por el talento de las empresas de las Islas.

La primera jornada gamer comenzó con un espacio distinguido para los canarios con el discurso del vicepresidente, en el que aprovechó para poner en el mapa la industria del videojuego de las Islas. «Canarias es ya la cuarta comunidad autónoma de España elegida por los profesionales de esta industria, solo detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía», subrayó. Para Cabello esta rápida evolución del sector en el Archipiélago se sustenta en tres factores: el talento local, las ventajas competitivas y la unidad público-privada con la que se trata de convertir esta industria en una pieza clave de la diversificación de la economía canaria.

A continuación, agradeció a las empresas privadas, los autónomos y los emprendedores de Canarias su trabajo para «posicionar a nuestra comunidad con su esfuerzo y talento en el mapa del videojuego». Además, resaltó el apoyo de la embajada española en Japón y todo su equipo técnico que «está siendo fundamental para que el Archipiélago se haya convertido en punto neurálgico del interés de las empresas niponas por colaborar con estudios de las Islas», añadió.

Tras la agenda de este miércoles, la misión comercial de Canarias desembarca este jueves en la Tokyo Game Show, la feria más relevante de la industria del videojuego, punto de encuentro referente para los creadores y empresas de todo el planeta. Se trata de la segunda edición consecutiva en que el Archipiélago acude a esta cita mundial y lo hace bajo la marca única Canary Island Games, lo que ayuda a potenciar la imagen de unidad público-privada que impulsa el desarrollo de este sector estratégico para la diversificación de la economía canaria.

Así, esta feria supone una oportunidad para que las empresas canarias integradas en esta misión comercial busquen socios e inversores internacionales.

La Tokyo Game Show 2025, que se celebra en el centro Makuhari Messe de Chiba, será la mayor edición de su historia: reúne a 772 expositores procedentes de 46 países y regiones, con una superficie de exposición que supera los 4.000 puestos en la que estarán todas las marcas del sector del videojuego de primer nivel mundial.

El mismo evento fue testigo, en la edición anterior, del primer acuerdo para el desarrollo conjunto de un proyecto de este sector en España. En concreto, lo hacía con la empresa con sede en Las Palmas de Gran Canaria, Quantum Box. Un hito que esperan repetir en esta nueva cita a la que han acudido el doble de firmas canarias que el año pasado: un total de ocho.

En esta ocasión se espera una asistencia de más de 250.000 visitantes, con una programación que abarca desde videojuegos para consolas, móviles y PC, hasta experiencias inmersivas en realidad aumentada, realidad virtual, esports y juegos blockchain, además de un espacio B2B ampliado para fomentar alianzas globales.