El crédito que piden los canarios para comprar una casa crece un 41% en un año

Los canarios que firman nuevas hipotecas afrontan los precios más altos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. El último dato que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) anota un importe de 243,9 millones de euros para la constitución de hipotecas en Canarias que, si se compara con el mismo dato en el año anterior (193,1 millones), la diferencia marca un aumento del 41%. Lo cierto es que pese a la evidente crisis nacional en el sector de la vivienda, el mercado inmobiliario continúa mostrando fortaleza y encadena otro mes con cifras históricas en cuanto al número de préstamos para la compra de un hogar. En julio se formalizaron un total de 1.933 créditos para adquirir una casa en el Archipiélago, lo que representa un incremento del 43,4% con respecto al mismo mes de 2024 y el mayor dato para un mes de julio en 15 años.

Los precios de la vivienda son comparables con los registrados antes de la crisis de 2008. Sin ir más lejos, en 2019 —antes del impacto de la pandemia— el importe medio de los créditos hipotecarios en las Islas era de 133,9 millones de euros. Esa cifra ha incrementado hasta situarse en los 243,9 millones, lo que señala un aumento del 82% en seis años. Pese a ello, la demanda sigue una tendencia ascendente pero, ¿por qué no bajan las compras? Según los últimos datos de Fotocasa Research, un 21% de la demanda actual se ve influida de manera inmediata por las mejores condiciones de financiación, y un 7% de los compradores reconoce haber adquirido una casa este año cuando no lo tenía previsto gracias al "abaratamiento de las hipotecas".

Además, un 14% todavía está a la espera de que estas condiciones se consoliden para volver al mercado, por lo que, según el Informe, el volumen de operaciones podría seguir creciendo en los próximos meses.

Impulso a la demanda

La actualidad geopolítica marca las tendencias económicas. El informe de Fotocasa pone el foco en la inestabilidad internacional, que "aumenta la percepción de la vivienda como un valor refugio". Por lo tanto, la consideran como otra vertiente por la que se podría impulsar una demanda adicional. A esto se suman las políticas incentivadoras, como los avales del Instituto del Crédito Oficial (ICO), que impulsan la compra entre jóvenes y familias con menores a cargo: de hecho, "uno de cada tres jóvenes compradores accederá al mercado gracias a estas nuevas condiciones hipotecarias”, subraya el Informe.

En cuanto al importe medio prestado, los datos del INE reflejan un aumento generalizado en todas las comunidades autónomas. Las subidas más pronunciadas se registraron en Aragón con un 114,12 %, La Rioja con un 59% y Cantabria con un incremento del 54,1%.Asimismo, los avances más moderados se dieron en Extremadura, con un alza del 11,4 %; Galicia, con un 12,7 %; y Madrid, donde la media subió un 15,2 %.

Número de créditos

La mayor adquisición de hogares se suma a un engranaje de la demanda que ya estaba colapsado por la falta de oferta. Así, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el Archipiélago creció un 43,4% en julio respecto al mismo mes del año anterior —frente a una subida del 25% a nivel nacional— hasta sumar un total de 1.933 operaciones y encadena cinco meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones fue del 42,1%, según los últimos datos del INE.

Con estos números las Islas se ubican en el tercer puesto por comunidades autónomas en sumar el mayor porcentaje al alza de la firma de hipotecas. Solo superaron estos datos Aragón con un aumento del 79,7% y La Rioja con un 45% más de firmas. El único descenso en la cantridad de préstamos concedidos se anotó en Navarra con una caída del 2,4%.

Por su parte, Idealista coincide en que, a pesar de los "enormes" problemas de falta de oferta, el volumen de compraventas sigue "sorprendiendo" con nuevos incrementos mensuales, lo que refleja la fortaleza de la demanda y que se adelantan decisiones de compra ante las mejores condiciones de financiación y las futuras nuevas subidas de precio. Al mismo tiempo, Pisos.com concluye que estas cifras muestran gran actividad en el mercado en el inicio de la segunda mitad de año y que la falta de oferta disponible redundará en récord de ventas y de precios.