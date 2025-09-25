FORO PRENSA IBÉRICA-KPMG “Turismo y Hostelería: Internacionalización, Innovación y Futuro del Sector”
Canarias frente a un mundo en transformación: claves para la innovación, el turismo y el desarrollo
Prensa Ibérica presenta un foro de referencia que conecta la visión global con los retos y oportunidades que marcarán el futuro de Canarias y su proyección internacional. Este encuentro reúne a expertos, empresarios y líderes de opinión para debatir sobre las claves del desarrollo económico, social y turístico en un mundo en constante transformación.
Durante la jornada, se abordarán tres ejes temáticos de gran relevancia:
- "Internacionalización: de Canarias al mundo"
- "Transformación e innovación hotelera: el futuro ya llegó"
- "Visión 2025-2026: ¿Qué nos espera?"
Este foro, retransmitido en directo es una oportunidad para ampliar perspectivas, compartir experiencias y anticipar el futuro inmediato de Canarias en un contexto global.
