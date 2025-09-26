La AEBCR reclama la creación inmediata de la Mesa del Ocio en Las Palmas ante las restricciones que ponen en jaque a la hostelería

La Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas (AEBCR), integrada en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la creación urgente de la Mesa del Ocio como instrumento de diálogo estable y vinculante entre Administración, sector empresarial y vecinos.

Según la organización empresarial representativa del sector de la restauración, la situación actual es insostenible por dos motivos principales: por un lado, la ausencia total de comunicación entre el grupo de gobierno local y los empresarios del sector, y por otro, la imposición de medidas unilaterales que limitan el uso coherente, responsable y profesional de las terrazas de los establecimientos, sin consenso ni actualización técnica.

Un ejemplo evidente es la reciente decisión de limitar el horario de las terrazas en la calle Joaquín Costa y zonas aledañas, que deberán cerrar a las 22:00 horas (con 30 minutos adicionales para desalojo y limpieza). Se trata de una medida adoptada sobre la base de un informe acústico del año 2022 y que desestima por completo las alegaciones de los establecimientos.

"Castigo injustificado"

Los empresarios denuncian que se trata de un castigo injustificado contra la actividad, que no solo afecta a un barrio concreto, porque esta decisión, afirman, pone en riesgo la viabilidad de numerosos locales y, con ello, cientos de empleos y medios de vida.

El presidente de la AEBCR, Fermín Sánchez, advirtió que los asociados se sienten abandonados por un Ayuntamiento que, señaló, "en lugar de dialogar decide de espaldas a la realidad social y económica. Adoptar restricciones tan drásticas con datos obsoletos y sin escuchar nuestras propuestas no es el modo de gobernar que nos prometió el grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. No pedimos privilegios, pedimos ser escuchados en decisiones que nos afectan directamente".

Por el motivo apuntado, Sánchez subraya que la creación de la Mesa del Ocio es imprescindible para abrir un canal real de trabajo donde se busquen soluciones equilibradas que compatibilicen el derecho al descanso vecinal con el desarrollo económico y el mantenimiento del empleo. "La hostelería es un sector estratégico para la vida urbana, para la economía local y para la oferta turística. Limitar las terrazas sin diálogo ni criterios actualizados no solo debilita a nuestros negocios, también empobrece a la ciudad en su conjunto", señaló Fermín Sánchez.

Por todo ello, la AEBCR insta al Ayuntamiento a convocar la Mesa del Ocio en el plazo más breve posible, y a suspender nuevas restricciones hasta que exista un espacio de consenso. Los empresarios también abogan por "promover un proceso de diálogo real entre Administración, empresarios y vecinos", afirmó Fermín Sánchez, quien dejó claro que la hostelería "se compromete a una gestión responsable, con reglas claras, consensuadas y actualizadas".

"Solo así se garantiza el equilibrio justo entre la convivencia ciudadana y sostenibilidad económica", concluyó.