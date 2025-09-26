Makro evita el desperdicio de más de 129 toneladas de alimentos en Canarias

Makro ha evitado el desperdicio de más de 129 toneladas de alimentos, más de 233 millones de litros de agua, y la emisión de más de 324 toneladas de CO2 en Canarias.

Estos alimentos, que están en perfectas condiciones para su consumo, se reparten a familias en riesgo de exclusión social a través de las diferentes entidades sociales repartidas por el territorio nacional con las que Fazla Spain, una empresa especializada en la gestión del desperdicio con la que colabora Makro, llega a más de 6.600 personas cada día en toda España, con más de 7 millones de raciones de comida entregadas.

Con esta colaboración, Makro busca reducir la pérdida de alimentos en sus 37 centros y plataformas logísticas en España mediante la donación diaria de los productos que estén próximos a su caducidad. En el caso de Canarias, los productos se recogen de los centros Makro de La Laguna y Adeje (Tenerife) y Makro Telde (Gran Canaria).

El objetivo de la empresa de lograr un desperdicio cero se enmarca en la estrategia ESG de la compañía, cuya prioridad es reducir las emisiones derivadas de sus operaciones y contribuir a un sector más sostenible.

En el primer año de colaboración, cinco entidades sociales de Canarias se han beneficiado de esta iniciativa, con la que se han entregado más de 382 mil de raciones de comida.

Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos

Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, este día, celebrado el 29 de septiembre, busca concienciar sobre un problema que afecta a cerca del 19 % de los alimentos disponibles para los consumidores, tanto en el comercio minorista como en los servicios alimentarios y en los hogares, a lo que hay que añadir el 13 % de los alimentos que se pierden en la cadena de suministro, desde la postcosecha hasta la venta al por menor. Al perder o desperdiciar estos alimentos, los recursos empleados en su producción, como el agua, la tierra o la energía, se desaprovechan.

Conscientes de su responsabilidad, Makro asegura con esta iniciativa el cumplimiento del nuevo proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudando a cumplir metas importantes como reducir a la mitad el desperdicio de alimentos mundial para 2030 (ODS 12.3) y establecer alianzas estratégicas para sumar fuerzas y lograr la consecución de los objetivos (ODS 17).