¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy viernes?

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,959€ el litro en PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 del municipio de Telde en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,969€ el litro.

Hoy viernes 26 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,099€ el litro en la estación de servicio CEPSA de Carretera General del Sur km 34,5 en el municipio de Agüimes, seguida de la estación de servicio OCÉANO a 1,125€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Garlopa 41 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3 en la isla de Gran Canaria, a 0,965€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,969€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE AYAGAURES, 3 tiene un precio de 0,965€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, viernes 26 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación de servicio PETROPRIX a 0,959€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 0,969€.

La estación de CEPSA en Agüimes, Carretera General del Sur km 34,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,099€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Garlopa 41, en la estación OCÉANO a 1,125€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,057€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,057€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,232€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,065€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,065€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje en Avenida Paseo La Libertad tiene un precio de 1,040€ el litro.

La estación de PCAN GIL en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,168€ el litro. Otra opción está en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, en la estación DISA COSTA CALMA a 1,229€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, viernes 26 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL a 1,119€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,129€.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,965€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación DISA TARAHALES I, en Carretera Los Tarahales, donde encontrarás a 1,139€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, viernes 26 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,959€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 26 de septiembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación DISA BOCABARRANCO de Calle Alegría 35 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,179€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.