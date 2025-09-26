El turismo canario premia la excelencia y la innovación

El Teatro Circo de Marte, en La Palma, acogió ayer la entrega de los Premios Turismo Islas Canarias 2025, en un acto presidido por el vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. La elección de La Palma como sede tuvo un marcado valor simbólico. De León recordó que el turismo debe celebrarse «en cada rincón del Archipiélago» y subrayó el ejemplo de resiliencia de la isla tras la erupción volcánica. Domínguez coincidió en que «La Palma se ha vuelto a poner en pie con fuerza» y celebró los más de 170.000 turistas recibidos en 2024, un crecimiento del 14,4% frente al 9,6% de Canarias en su conjunto. Además, destacó la reapertura de Puerto Naos y la mejora de la conectividad aérea, con 13 vuelos directos a capitales europeas y un incremento del 165% en las conexiones de Binter.

El vicepresidente remarcó también el peso de la industria turística en la economía del Archipiélago: 21.400 millones de euros generados en 2024, equivalentes al 37% del PIB canario, con 358.000 empleos vinculados directa o indirectamente al sector y casi un 40% de la recaudación fiscal. Asimismo, defendió la necesidad de seguir impulsando reformas legislativas y formación especializada para consolidar un modelo turístico más equilibrado, sostenible e inclusivo.

En esta edición, los Premios Turismo Islas Canarias distinguieron a Bodegas El Grifo, en Lanzarote, con el galardón a la Excelencia Turística por conjugar tradición e innovación y proyectar al mundo sus vinos como embajadores del Archipiélago. El reconocimiento a la Trayectoria Turística recayó en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por aportar la confianza que millones de visitantes buscan en Canarias. La cadena GF Hoteles obtuvo el premio al Empleo Sostenible, gracias a su apuesta por la tributación local, la diversificación, la igualdad y la creación de empleo de calidad.compromiso social», con el reconocimiento a empresas, instituciones y profesionales que hacen posible un sector decisivo para la economía del Archipiélago.

El turismo canario premia la excelencia y la innovación / La Provincia

El proyecto Comunidades Turísticas Circulares, impulsado por Ashotel junto al sector agrario, recibió el premio a la Innovación por su modelo que conecta turismo y campo en un círculo virtuoso de sostenibilidad. El Ayuntamiento de Adeje fue igualmente reconocido por liderar la expansión de esta práctica. Finalmente, el galardón a la Accesibilidad e Inclusividad recayó en el Hotel Taimar, en Fuerteventura, que ha convertido la inclusión en un eje central de su gestión y un derecho esencial en un contexto de envejecimiento poblacional.

Durante la gala, la consejera de Turismo y Empleo subrayó que todos estos ejemplos «demuestran que el turismo transforma realidades, mejora la vida de los canarios y puede evolucionar hacia un modelo más respetuoso y regenerativo». Recalcó que el gran reto pasa por construir la Canarias del futuro sobre la sostenibilidad, la inclusión y el compromiso colectivo, con la convicción de dejar a las próximas generaciones un territorio mejor.

La celebración en La Palma se convirtió así en un escaparate de los valores que marcan la hoja de ruta del turismo canario: «excelencia, innovación, sostenibilidad y compromiso social», con el reconocimiento a empresas, instituciones y profesionales que hacen posible un sector decisivo para la economía del Archipiélago.