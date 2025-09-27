Clara Martínez, asesora del SEPE: “Se puede trabajar y ganar 2.000 euros al mes y cobrar el paro”

Desde que en noviembre de 2024 cambiaron muchas de las normas que rigen los subsidios por desempleo, son muchas las dudas que asaltan a los trabajadores. En la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está detallada toda la información pero, en ocasiones, no acaban de resolver todas las dudas de los beneficiarios.

En el programa ‘Madrid Trabaja’ de Onda Madrid contestan a muchas de estas dudas que se plantean y la responden expertos del SEPE. En el último programa, Clara Martínez, asesora de la subdirección del SEPE, contestaba a una duda sobre el subsidio para mayores de 52 años. Un oyente preguntaba sobre el requisito del límite anual de rentas del 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Quería saber si a la hora de calcular este dato tenía que tenerse en cuenta los ingresos del propio subsidio.

La asesora del SEPE puntualizó que “para poder cobrar el subsidio de mayores de 52 años hace falta que sus rentas no sean superiores a 888 euros al mes, que es ahora mismo el 75 % del SMI. A partir del subsidio puede ganar este importe, por ejemplo si percibe un alquiler de 700 euros. Puede percibir el alquiler y el subsidio”.

En este sentido Clara Martínez también puntualizó que dependía del momento en el que se comenzará a percibir el subsidio. Si este se había solicitado a partir de noviembre de 2024 “serían compatibles con el trabajo por cuenta ajena durante 180 días como máximo pero ahí no se computarían las rentas del trabajo”.

Los subsidios anteriores a noviembre de 2024 tenían que cumplir durante toda la vigencia del subsidio la carencia de rentas, pero ahora ya no. “Si una persona está cobrando un subsidio después de noviembre de 2024 y encuentra un trabajo y le pagan 2.000 euros al mes le empezamos a pagar el subsidio durante 180 euros”.

Por último, Martínez también informa al oyente que le formuló la pregunta de que si tiene un pago único (por ejemplo de una venta), ésta no podría superar los 10.656 euros ya que si no se le suspenderá el subsidio. Este montante sale de multiplicar 888 (que es el límite de rentas) por los 12 meses del año.

Subsidio para mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda económica destinada a las personas desempleadas de larga duración que, pese a su edad, todavía no han alcanzado las condiciones necesarias para llegar a la jubilación. Una de las principales características de este subsidio es que permite cobrar la ayuda, que asciende a 480 euros al mes, y cotizar para la pensión de jubilación.

Para acceder al subsidio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener cumplidos los 52 años en el momento de la solicitud.

Estar en paro e inscrito como demandante de empleo.

Haber cotizado al menos 6 años por desempleo a lo largo de la vida laboral.

a lo largo de la vida laboral. Carencia de rentas : no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ingresos mensuales, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En 2025, esto equivale a no superar los 888 euros al mes .

: no superar el en ingresos mensuales, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En 2025, esto equivale a no superar los . Jubilación futura: cumplir todos los requisitos (salvo la edad) para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación.

A diferencia de otros subsidios, este se mantiene hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos de rentas y demanda de empleo. Es decir, puede cobrarse durante años, lo que lo convierte en un apoyo clave para este colectivo.