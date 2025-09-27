Lopesan, adjudicatario de los hoteles de Taurito pese a los recursos presentados a la subasta

El Grupo Lopesan ha resultado adjudicatario de cuatro de los cinco lotes subastados de los activos de Mar Abierto S.L. (Grupo Santana Cazorla), según ha informado la entidad en un comunicado.

De esta manera, la compañía hotelera se ha hecho con los establecimientos Lago, Valle, Costa en Taurito y el Hotel Las Tirajanas, locales comerciales y dos suelos en Meloneras.

En concreto, son las filiales del Grupo Lopesan, Isla Marina S.L. y Lopesan Touristik S.A.U., las que han resultado adjudicatarias al superar sus ofertas a las de Grumasa Martinón en 12.932.000 euros, siendo la diferencia de 3.702.000 euros respecto de los lotes 1 y 2 (locales comerciales y hoteles de Taurito), aclara el grupo.

Oferta de Lopesan

Según informa la cadena hotelera, Lopesan ha sido el único operador que, mostrando una "decidida voluntad" de impulsar el desarrollo turístico de Gran Canaria, presentó oferta por la totalidad de los lotes objeto de subasta, alcanzado el total de su puja casi los 100 millones de euros, concretamente 99.432.000 euros, de los que 85.001.000 euros fueron por el lote 1; 5.201.000 euros por el lote 2; 3.600.000 euros por el lote 3; 3.000.000 euros por el lote 4 y 2.630.000 euros por el lote 5, frente a los 86.500.000 euros ofertados por Grumasa Martinón, únicamente por dos lotes: 85.000.000 euros por el lote 1 y 1.500.000 euros por el lote 2.

En este sentido, Lopesan deja claro que "la diferencia entre su propuesta y la del Grumasa Martinón es de casi 13 millones de euros (12.932.000 euros)", lo que se reduce a 3.702.000 euros a favor de Lopesan si se tienen en cuenta solo los dos lotes por lo que esta última ofertó.

Polémica con las subastas

El auto del juez del Juzgado de lo Mercantil nº1, de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto López Villarubia, con fecha de 17 de septiembre de 2025, resuelve estas adjudicaciones, a la vez que indica que "no procede vincular la subasta de estos 5 lotes con una nueva de 2 lotes comunicada en el mes de julio", sino que deben tratarse como dos subastas separadas, desoyendo así la petición de la administración concursal.

En este sentido, señala el auto, hay que tener en cuenta que “la subasta se rige por unas normas que deben ser respetadas y, en este caso, aquella comprendía cinco lotes, habiendo finalizado el proceso de pujas el pasado 11 de julio de 2025”, explica el comunicado, motivo por el cual no se han vinculado las dos subastas. “Carece de sentido vincular las dos subastas cuando con la primera se obtiene un total de 99.242.000 euros, con un pasivo concursal de 84.729.831 euros, por lo que vincular ambas subastas para realizar una adjudicación global de los siete lotes no tiene fundamento en el interés del concurso, sobradamente satisfecho con la primera subasta de los cinco lotes”, apunta.

Al mismo tiempo, el juez insta a la administración concursal a que diligencie con urgencia los trámites necesarios para el otorgamiento de las escrituras de venta de los lotes 2 al 5, en esta primera fase (el lote 1 sin transmisión de dominio en este momento). El lote 2, cuyo adjudicatario es el grupo Lopesan, hace referencia a los locales comerciales ubicados frente a los hoteles Costa, Valle y Lago Taurito, incluidos en el lote 1 (sin transmisión), cuya subasta resultó asimismo adjudicada a Lopesan. Los lotes 3 y 4, también resueltos a favor de Lopesan, corresponden a parcelas edificables en Meloneras. Por su parte, el quinto lote es de Servatur, que se queda con suelo en Arguineguín.

Los recursos presentados no tienen efectos suspensivos

Según explica Lopesan en su comunicado, "los recursos interpuestos por el grupo Grumasa Martinón a través de la sociedad División Turística Valle Taurito S.L., así como por el comité de empresa de Mar Abierto S.L. (Santana Cazorla), no tienen carácter suspensivo", de tal manera que no influiría en la ejecutividad del auto respecto de la subasta iniciada el pasado 22 de mayo y cuya puja finalizó el 11 de julio.

Una subasta con dilaciones y con perjuicio para adjudicatarios y acreedores

Lopesan aclara que el proceso de subasta se desarrolló con igualdad de condiciones para todos los participantes, con los mismos tramos de mejora. La adjudicación a Lopesan responde exclusivamente a criterios de competitividad, sustentada en la eficiencia operativa, y una mejor oferta económica que "no pudo ser superada por el resto de competidores".

Pese a ello, el auto del magistrado Villarubia pone de manifiesto las "irregularidades de este proceso", censurando la actuación de la administración concursal por apartarse de las reglas de la subasta de los bienes, recordándole que no puede añadir nuevos lotes (6 y 7) en una nueva subasta que no ha sido autorizada por el juzgado, ni modificar los resultados de la ya finalizada (lotes 1 al 5). "La operación, concluida el 15 de julio, se ha visto envuelta en una gestión controvertida que ha retrasado la confirmación de adjudicación durante más de dos meses, cuando debía haberse comunicado en el plazo de 10 días una vez finalizada", afirma la cadena hotelera.

El renacer turístico de Taurito

El proyecto de Lopesan para Taurito es una oportunidad para "revitalizar la zona turística y mejorar la vida de quienes residen allí". La compañía garantiza la subrogación de toda la plantilla en las mismas condiciones, asegurando la continuidad del empleo y la estabilidad de cientos de familias, cumpliendo con la legislación laboral.

Pero la propuesta va más allá de gestionar hoteles y locales comerciales, plantea una transformación integral del destino, con nuevas inversiones que generen empleo adicional, impulsen la economía local y regional y eleven la calidad de la oferta turística, como ya ocurrió en Meloneras. La apuesta de Lopesan busca que Taurito se convierta en un referente internacional, que contribuya a reforzar la posición de Canarias como destino turístico a la altura de las exigencias actuales. Y al mismo tiempo consolidar un modelo más inclusivo, sostenible y comprometido con su gente, a través de proyectos habitacionales que ya están en marcha en otros puntos del sur de la isla.