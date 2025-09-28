Cantabria, tierra de paisajes y experiencias infinitas

Cantabria es un destino con oferta para todo el año. El surf, el senderismo, la espeleología o el sencillo placer de disfrutar de los paisajes y sus tradiciones junto con la animación de la capital, Santander, hacen de esta comunidad uno de los mejores destinos para que cada cual elija qué experiencia quiere vivir.

Recorrer la geografía cántabra es encontrarse con mar y montaña; palacios y balnearios; prehistoria y arte; fiestas y folclore; villas marineras y pueblos con encanto. Hay mil y una maneras de combinar los placeres del viaje por una región que cuenta con valles y bosques de infinitos verdes y paisajes desbordantes como los del Geoparque Mundial Costa Quebrada y el Parque Nacional de Picos de Europa.

Binter cumple cinco años conectando con este paraíso con vuelos desde Gran Canaria y Tenerife Norte cinco días a la semana y con conexiones gratuitas desde el resto de las islas.

La tierra de Altamira invita a viajar en el tiempo para conocer la joya de la corona: sus diez cuevas con pinturas paleolíticas Patrimonio de la Humanidad. El catálogo de experiencias también incluye la gastronomía más innovadora de grandes chefs con estrella Michelin y la sabiduría de las cocinas y barras más tradicionales.

La autenticidad de sus costumbres forma parte también de los atractivos que ofrece. Sus pueblos y ciudades son puntos de partida hacia esa naturaleza viva, donde cada lugar tiene algo que contar.

Santander

Es la puerta de entrada para disfrutar de la esencia cántabra. Combina playas, historia y cultura en un entorno privilegiado frente a una de las bahías más bonitas del mundo. La Península de la Magdalena con su palacio, el Paseo de Pereda y sus edificios señoriales o el Sardinero son símbolos de una ciudad que sobresale por su elegancia y su oferta de ocio, gastronomía y cultura, con el Centro Botín como ejemplo de vanguardia.

Embraer E195 E2. | / | BINTER

Potes

Declarada Conjunto Histórico-Artístico, conserva casonas que reflejan su pasado, callejuelas y puentes pintorescos y su Torre del Infantado. Conocida por su gastronomía, destaca el cocido lebaniego y el orujo. La comarca de Liébana ofrece todo lo que los amantes del turismo de interior y de montaña puedan soñar.

Mogrovejo

Con los Picos de Europa como telón de fondo, Mogrovejo es un pueblo de postal con casas del XVI y su torre medieval. Muy cerca se encuentra el teleférico de Fuente Dé, que asciende 750 m hasta el corazón del Parque Nacional, y el Monasterio de Santo Toribio, guardián del Lignum Crucis y lugar santo de peregrinación. Además, esta es zona de elaboración de quesucos y miel y de actividades de turismo activo.

Bárcena Mayor

Uno de los pueblos más antiguos de Cantabria y un destino para los amantes de lo rural y de la gastronomía tradicional. En pleno Parque Natural Saja-Besaya, ofrece la combinación perfecta de rutas entre hayedos y el sabor del cocido montañés. Sus casonas con solanas y soportales y sus callejuelas floridas o perfumadas de leña en invierno hacen de este rincón un lugar único para conocer las tradiciones cántabras.

Cantabria. Viñedos y valles verdes. | | NOÉ BARANDA

Comillas

La localidad tiene un paisaje natural excepcional y una arquitectura singular impulsada por indianos. Bajo el mecenazgo del marqués de Comillas se levantaron obras emblemáticas, como el Palacio de Sobrellano y su capilla-panteón, que atrajeron a la alta sociedad y convirtieron la villa en un auténtico escaparate experimental del Modernismo en España, al que se sumó Gaudí con El Capricho. Un valioso patrimonio, donde se han rodado más de una veintena de películas.

Santillana del Mar

Una de las localidades de mayor valor histórico-artístico del país, hasta el punto de que todo en ella es monumento. Es una villa medieval ligada a linajes nobles, de calles empedradas, torres y casonas en torno a la Colegiata de Santa Juliana, colegiata románica que se asienta en el corazón del pueblo, considerado uno de los más bonitos de España. Cerca se halla la cueva de Altamira y el museo que incluye la neocueva, una copia exacta de la original.

Surfer Somo Pinares. | | TURISMO DE CANTABRIA

Puente Viesgo

Ofrece una combinación de prehistoria, naturaleza y bienestar en la cabecera de los Valles Pasiegos. Pinturas y restos paleolíticos se encuentran en las entrañas del Monte Castillo, en cuatro cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La localidad cuenta con un balneario que aprovecha las aguas medicinales del río Pas en un entorno ideal para pasear o disfrutar de la naturaleza en bicicleta.

Castro Urdiales

Villa marinera abierta al mar Cantábrico y con un casco antiguo que, además de animadas callejuelas, alberga la iglesia gótica de Santa María y el castillo-faro de Santa Ana junto a su pintoresco puerto, sus playas y su gastronomía.

Finalmente los amantes del surf encontrarán en San Vicente de la Barquera, Noja, Somo, Suances y Santoña largas playas de arena fina y olas de ensueño.