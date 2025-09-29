"Aquí ni empujando": el psicólogo Javier Urra explica por qué los jóvenes españoles no se emancipan

En España, irse de casa no es un rito de paso adolescente, sino una espera prolongada que puede durar hasta bien entrada la treintena. No es que los jóvenes no quieran volar, sino que el nido, por distintas razones, no se suelta tan fácilmente. Así lo explica Javier Urra, psicólogo, académico y primer defensor del menor en España, en una entrevista del podcast Rostros y Raíces: “Esto no es un país nórdico o Estados Unidos, donde los chavales a los 18 o 20 años salen de casa. Aquí, ni empujando”.

La frase no es una crítica, sino una fotografía cultural. A diferencia de lo que ocurre en países como Suecia o Finlandia, donde la media de emancipación ronda los 21 años, en España se sitúa por encima de los 30. Urra lo atribuye a varios factores entrelazados: precariedad laboral, dificultad para acceder a una vivienda y un modelo de hogar muy distinto. “Quizá por dificultades económicas para encontrar un puesto de trabajo garantizado”, apunta. “Quizá porque el tema del alquiler o la compra está imposible”.

No todo es una cuestión de números, también razones emocionales y sociales que explican por qué la familia sigue siendo un núcleo tan compacto. “Aquí el hogar es muy democrático y permite que el chaval traiga a su pareja o que los fines de semana se organice como quiere”, añade.Según Urra, no hay que entender la permanencia en casa como un fracaso: “Hay una relación bastante buena en general entre hijos y padres, aunque luego haya chispazos, como es propio de la convivencia”.

Archivo - Edificios de viviendas en construcción / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El valor de los vínculos familiares

En este modelo, los abuelos también juegan un papel clave. Urra, que además de psicólogo es abuelo, lo dice con claridad: “En España los niños viven mucho con los abuelos, muchísimo”. Para él, esa convivencia intergeneracional no solo es habitual, sino valiosa. “Los abuelos tenemos una función esencial, no es propiamente la de los padres, pero al fin y al cabo educamos a los padres”, recuerda.

Incluso desde el ámbito legal se reconoce ese papel. “La legislación la hemos cambiado para que en los procesos de separación los niños tengan derecho a estar con sus padres y con sus abuelos”, señala Urra. Porque, como insiste, la conversación que un niño tiene con su padre no es igual a la que mantiene con su abuelo. “Cuando muere un abuelo es algo esencial. Valoramos lo que es realmente importante”.

Realismo frente a idealismo

No es casual que Urra hable a menudo de la vida como una realidad que hay que aceptar y no adornar. “La vida es la vida. En la vida te vas a morir, punto. Esto sí que es justo: todos vamos a morir”, afirma. “Va a haber sufrimiento, va a haber dolor. A la vida no se le puede pedir más de lo que puede dar. Esto no es Disney”.

Este enfoque se aleja del positivismo excesivo con el que, a veces, se educa a los jóvenes. “No le puedes pedir al mundo que gire a tu ritmo. Haz las cosas lo mejor que puedas y el resto se acomodará o no”, advierte. Para Urra, el mensaje no es desalentador, sino formativo porque hay que prepararse para la frustración, no para la complacencia.

La clave está en educar para la autonomía real, no solo económica, sino emocional. Y eso, para Urra, empieza desde la infancia. “Hay que fortalecer en los niños, en los preadolescentes, en los jóvenes, un carácter.”, asegura. Para él, no se trata de forzar la salida del hogar a una edad concreta, sino de construir una base sólida para cuando ese momento llegue.