Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Busca siempre viviendas que estén bien ubicadas, son las que mejor aguantan el valor"

El precio de la vivienda sigue siendo uno de los temas más preocupantes en España. La pregunta "¿compro ahora o espero a que bajen los precios?" ronda en la cabeza de muchas personas, especialmente los jóvenes que dudan si podrán adquirir una vivienda con los precios actuales.

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario y cofundador de Excelente Real Estate Circle, responde a la gran incógnita "no tiene fácil solución".

La crisis de 2008 no es comparable

En 2008, España vivió la mayor crisis económica de su historia reciente. "Como entonces vivimos una burbuja que hizo que los precios se desplomaran a la mitad, parece que la historia se vaya a repetir en cualquier momento. Pero la realidad es que la situación no tiene nada que ver", señala Gutiérrez.

Según explica, "los bancos provisionan de otra manera, el estudio a los clientes es mucho más estricto, al igual que los porcentajes de crédito que conceden y hay mucha más salud en el sistema y en los hipotecados".

El principal motivo por el que a los jóvenes les cuesta acceder a una vivienda es que hoy "es mucho más difícil acceder al crédito que en 2008", asegura el experto

Incertidumbre en el mercado

La realidad es que no hay certeza de que los precios vayan a bajar. La situación actual no se asemeja a la de 2008, los precios siguen al alza y no hay nada que confirme una caída, incluso podrían seguir aumentando. Por eso, si alguien se está planteando comprar una vivienda, lo más recomendable es hacerlo ahora, ya que el futuro del mercado es incierto.

"Si la demanda baja, porque, por ejemplo, deja de haber migración, se estabilizarán los precios, pero solo bajarían si esa migración decide salir de España y ponen en el mercado de golpe toda su vivienda, cosa que de momento es improbable. Podría haber más cosas: pandemias guerras, desastres naturales, que también podrían afectar, pero eso es del todo incontrolable", explica.

La ubicación es clave

No se puede prever cómo va a evolucionar el mercado, pero sí está claro que lo más importante a la hora de comprar una vivienda es la ubicación porque si en algún momento hay que vender "nadie quiere perder dinero con su patrimonio", sentencia Gutiérrez.

"Busca siempre vivienda que estén bien ubicadas, son las que aguantan siempre mejor el valor, aunque sean un poco más cara. La historia nos ha demostrado que en caso de crisis de precios esas viviendas aguantan o incluso recuperan mucho antes su valor", concluye.