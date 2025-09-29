De la papaya a la pitaya: Canarias vende su sabor tropical en Madrid

Plátano canario, pero también papaya, pitaya y aguacate. Canarias lleva el sabor tropical a la capital. La feria Fruit Attraction de Madrid, que se celebra hasta este jueves en Ifema, abre mañana sus puertas y el sector hortofrutícola del Archipiélago participa un año más de la mano del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares. Una cita que permite a las empresas del sector reforzar vínculos comerciales y promover la exportación de los productos locales hacia nuevos mercados nacionales e internacionales. «Es el escaparate perfecto para que las empresas canarias con capacidad exportadora estén presentes y cierren acuerdos internacionales», destaca el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez, quien asegura que las empresas isleñas ya tienen las agendas repletas de reuniones.

Para esta edición, la decimoséptima, se esperan más de 120.000 visitantes profesionales de 150 países distintos y más de 2.400 expositores de 64 regiones. Tras el éxito de ediciones pasadas, Fruit Attraction se ha consolidado como la mayor feria hortofrutícola de Europa y una de las más importantes del mundo. El Gobierno de Canarias, a través del ICCA y Proexca, acuden con un stand de 127 metros cuadrados en el que ocho empresas isleñas podrán dar a conocer sus productos y establecer lazos comerciales. En el espacio también estarán presentes unas seis empresas acompañadas de los Cabildos de Tenerife y La Palma y también asistirá al evento la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan).

El Cabildo de Gran Canaria tampoco se perderá la cita. La institución respalda a 360 empresas de la isla en su puesto propio.

Todo ello conformará un espacio con carácter propio en el que los sabores y aromas de las frutas isleñas serán los protagonistas. En representación del sector hortofrutícola de Canarias, asistirán a la cita empresas como Agro-Rincón, Tenerife Aguacates, Plantate, Luctaya, Sweet Papaya, Pitaber Canarias, Fracua y Creative Vending, que aprovecharán la feria para reforzar su presencia en el mercado nacional e internacional y mostrar la diversidad de productos del Archipiélago.

Valor añadido

En este sentido, Arráez recuerda que la fortaleza del Archipiélago no está en el volumen de producción, sino en el valor añadido de lo que ofrece: «En Canarias no competimos en cantidad, sino en calidad. Podemos presumir de productos de primer nivel, muchos de ellos con reconocimiento europeo», destaca. Tanto el plátano como el aguacate cuentan con un sello de calidad de Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Aunque el plátano canario sigue siendo el rey indiscutible, con una fama y un reconocimiento consolidados en los mercados nacionales e internacionales, otras frutas tropicales cultivadas en las Islas empiezan a ganar protagonismo. La papaya, la pitaya, el mango, el aguacate, la piña tropical o el maracuyá se abren paso poco a poco y ya triunfan en países como Francia o Alemania. Ferias de referencia como la Fruit Attraction son la plataforma ideal para impulsar su presencia en nuevos mercados y aumentar su exportación, consolidando así la proyección internacional de los sabores del Archipiélago. El evento en Madrid no solo se centra en frutas y verduras, también impulsa el cultivo y el comercio de proteas de La Palma.

El director del ICCA explica que la feria no solo sirve para cerrar acuerdos comerciales bilaterales, también para iniciar otro tipo de acciones como las «misiones inversas». Una estrategia de promoción que consiste en invitar a potenciales compradores, distribuidores o agentes extranjeros a visitar Canarias con el fin de que conozcan y establezcan contacto directo con empresas locales interesadas en la exportación de sus productos.

Investigación y tecnología

La cita abarca también ámbitos como la industria auxiliar, la investigación, la tecnología y la logística de producciones perecederas. Por ello no solo acuden empresas productoras, también compañías expertas en innovación y tecnología. Según Arráez, «Canarias no solo exporta frutas, también soluciones: empresas de robótica, riego inteligente y sanidad vegetal muestran cómo la tecnología impulsa la calidad y competitividad de nuestros productos».

El director del ICCA subraya que los productos canarios no solo triunfan fuera de las fronteras del Archipiélago, sino que también cada vez son más valorados por los propios consumidores locales. «El canario empieza a ser consciente de la calidad de sus frutas, aunque todavía hay productos, como la papaya o la pitaya, que encuentran más demanda en mercados internacionales», explica. Un reconocimiento que refleja tanto el esfuerzo de promoción dentro de las Islas como el impacto de iniciativas como Fruit Attraction, que permiten que los sabores del Archipiélago lleguen a cada vez más rincones del mundo.