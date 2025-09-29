Los trabajadores reincidentes generan la mitad de las bajas en Canarias

Un trabajador está una semana de baja por un lumbago. Meses después, el mismo empleado se coge otra por una gripe y un tiempo más tarde se ausenta varias semanas de su puesto por una tendinitis. La mitad de las bajas que se generaron el año pasado en Canarias fueron para cubrir ausencias de trabajadores reincidentes, es decir, aquellos que suelen cogerse permisos para no acudir a su lugar de trabajo de forma reiterada.

Así lo indica el informe sobre la evolución de la coyuntura económica de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). En la provincia de Las Palmas, el 48,7% de los procesos de incapacidad temporal que se iniciaron en 2024 estuvieron vinculados a trabajadores reincidentes. Y determina que, en la provincia, un 7,6% de los empleados coge bajas de forma recurrente, un porcentaje que está por encima de la media nacional, que se sitúa en 6,8%. O lo que es lo mismo, hay 23.702 trabajadores protegidos por el sistema de Seguridad Social que habitualmente faltan a su puesto, aunque sea con un parte médico de por medio. Una cifra que unida a los 16.967 de la provincia tinerfeña, hacen un total de 40.669 personas que faltan al trabajo de forma reiterada, lo que eleva el porcentaje de toda Canarias hasta el 13,1%. En Santa Cruz de Tenerife, los trabajadores reincidentes generaron el 41% de los procesos de baja el año pasado.

El absentismo laboral se ha convertido en un problema para el tejido empresarial del Archipiélago. Las ausencias no han parado de crecer en los últimos años y los empresarios canarios las han situado como uno de los mayores retos que debe abordar la economía de las Islas. Y no es para menos. Cada día faltan al trabajo una media de 79.000 trabajadores canarios, según el último informe de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife). Ausencias que de forma conjunta -si se suma el coste del absentismo sin justificación y aquel que conlleva el correspondiente parte médico- les supone a los negocios del Archipiélago un millón de euros al día. O lo que es lo mismo, más de 357 millones de euros anuales.

Pero a pesar de que los empresarios han puesto el problema en el disparadero, lejos de reducirse, el absentismo laboral ha subido como la espuma y Canarias es, además, una de las regiones con unos niveles más elevados. ¿Cuáles son las razones que explican esta situación? Las situaciones de incapacidad temporal no solo están creciendo en el Archipiélago, es un fenómeno común en todo el Estado. Los expertos explican esta tendencia por varios factores. El primero de ellos son los altos niveles de empleo que está cosechando la economía española, y también en el caso de la canaria. A más personas trabajando, más bajas.

El envejecimiento poblacional es otro de los factores que se suele poner sobre la mesa. Una masa laboral cada vez más mayor que tiene más achaques que, de una forma o de otra, le acaban impidiendo presentarse en su puesto de trabajo. Y por otro lado, el deterioro de la atención sanitaria, donde se producen largas esperas para la realización de pruebas diagnósticas y operaciones necesarias para reincorporarse, algo que también alarga los procesos. Una situación que las patronales empresariales ya han propuesto mejorar aumentando el papel que desempeñan las mutuas en estos procesos de recuperación.

La mayor concienciación que existe ahora acerca de la salud mental también está detrás del incremento de los permisos por incapacidad temporal. Son precisamente las bajas vinculadas a procesos psicológicos como la ansiedad o la depresión aquellas que más han aumentado, así como las que derivan de los dolores de espalda. Las primeras se han disparado sobre todo entre la población más joven.

La bonanza económica y las mayores oportunidades de empleo impulsan también el fenómeno. Trabajadores que en otro momento de vacas flacas, quizá, no se hubieran planteado coger una baja, ahora sí recurren a ella si la necesitan. Por otro lado, el dinamismo económico y la falta de personal también dan alas a la picaresca.

Pero nada de esto explica por qué en Canarias el porcentaje de absentismo es mayor que la media nacional. Mientras la tasa en el Archipiélago escaló hasta el 8,8% de las horas pactadas, en el resto del país es del 7%, de acuerdo con los datos del segundo trimestre del año. La alta dependencia de la economía de las Islas del sector servicios favorece que los niveles sean más altos en la región, al ser uno de las actividades con unos niveles de incapacidad temporal más elevados. Los sindicatos también señalan a la poca inversión en materia de seguridad laboral y a la precariedad como factores para que este fenómeno haya escalado más en la comunidad autónoma.