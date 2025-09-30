Canarias multiplica por tres sus exportaciones de aguacate y consolida el liderazgo hortofrutícola

El sector agrícola de Canarias ha experimentado en 2024 un crecimiento sin precedentes en la exportación de aguacate, consolidándose como referencia nacional e internacional en la producción y comercialización de frutas tropicales. En el marco de la edición número 17 de la feria Fruit Attraction celebrada en Madrid, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha anunciado que los envíos de aguacate al mercado peninsular y al exterior han alcanzado las 424.632 kilos, una cifra que triplica los registros del año anterior, tanto en volumen como en valor económico.

Este notable crecimiento responde, a juicio del consejero, al aumento sostenido de la superficie cultivada en las islas, que se ha duplicado en la última década, y a la reciente obtención de la certificación Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Aguacate de Canarias’. Este distintivo europeo refuerza la estrategia de diferenciación, aporta valor añadido y permite que consumidores y distribuidores puedan identificar el aguacate cultivado en Canarias como un producto de calidad reconocida internacionalmente. El sello IGP otorga garantías sobre el origen y los métodos de producción, aportando confianza en los mercados europeos y nacionales.

Papaya: una exportación en ascenso sostenible

No solo el aguacate ha sido protagonista. La papaya canaria, otra fruta tropical de creciente importancia, ha consolidado su presencia en los mercados continental y europeo. En 2024, las exportaciones de papaya alcanzaron los 10.815.307 kilos en España peninsular y otros destinos de Europa, con ventas que han superado los 12,6 millones de euros. Este dato refleja la duplicación del valor mercado respecto a 2020 (cuando se situaba en 5,9 millones), en una tendencia impulsada por la creciente demanda, la preferencia por productos frescos y los avances en agricultura ecológica practicada por el sector canario, adaptándose a consumidores de países como Alemania, Holanda y Suiza.

El compromiso con la producción sostenible y el uso de prácticas respetuosas con el medioambiente sitúan al sector frutícola canario a la vanguardia de la agricultura europea.

Presencia destacada de Canarias en Fruit Attraction 2024

La feria Fruit Attraction, organizada en IFEMA Madrid, se ha convertido en el escaparate internacional donde Canarias presenta sus productos, tecnologías y estrategias de internacionalización. La delegación canaria cuenta con el respaldo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la colaboración de Proexca, así como la participación conjunta de empresas, administraciones insulares y diferentes agentes del sector agroalimentario.

Durante los días de feria —que este año prevé reunir a 120.000 profesionales de 150 países y 2.460 empresas expositoras de 64 países—, Canarias busca consolidar relaciones comerciales y ampliar mercados para productos tradicionales y emergentes como el aguacate, la papaya, el maracuyá, el mango y la pitaya (fruta del dragón). El auge de cultivos exóticos se refleja también en la reciente implantación de la pitaya, apoyada por proyectos de investigación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).

Innovación tecnológica: el valor añadido del sector hortofrutícola canario

Más allá de la exportación de fruta fresca, Canarias exhibe en Fruit Attraction 2024 una firme apuesta por la tecnología y la innovación aplicada al sector agroalimentario. Entre los desarrollos destacados, se encuentran:

Sistemas de inteligencia artificial para automatizar la clasificación y empaquetado de plátanos, logrando optimizar la calidad del producto y reducir costes.

para automatizar la clasificación y empaquetado de plátanos, logrando optimizar la calidad del producto y reducir costes. Robots eléctricos agrícolas , pioneros en Canarias y entre los primeros en España y Europa, adaptados a las necesidades de pequeños productores. Estas máquinas ya pueden automatizar labores como desbroce, aplicación de tratamientos y recolección, liberando al agricultor de tareas repetitivas y mejorando la eficiencia.

, pioneros en Canarias y entre los primeros en España y Europa, adaptados a las necesidades de pequeños productores. Estas máquinas ya pueden automatizar labores como desbroce, aplicación de tratamientos y recolección, liberando al agricultor de tareas repetitivas y mejorando la eficiencia. Software agrícola de gestión de fincas, permitiendo la digitalización del cuaderno de campo y facilitando la toma de decisiones a través de datos agronómicos.

Estos avances representan el compromiso del sector con la sostenibilidad, la eficiencia y la adaptación continua a los retos tecnológicos que exige el mercado global.

Empresas y agentes representados: diversidad y colaboración

En el espacio que representa a Canarias participan empresas líderes y emergentes como Plantate, Sweet Papaya, Agrorincón, Pitaber Canarias, Alisios Tropical Fruits, Luctaya, Fracua y Kaampo-Roobotia, junto con entidades como el Cabildo de Tenerife (Savasa, Cultesa, La Fast) y el Cabildo de La Palma (Pitapalma, Ecofinca Nogales, Proteas de La Palma).

A través del ICCA y de Proexca, el Ejecutivo canario promueve la participación de empresas y administraciones públicas en este evento internacional de referencia para el sector hortofrutícola

Además, la representación insular se ve reforzada con la presencia de FEDEX (Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas) y Asprocan, organizaciones clave para el desarrollo y defensa de los productos canarios en los mercados internacionales.

Plátano de Canarias y la promoción del consumo saludable

Durante su recorrido por los expositores, el consejero Narvay Quintero participó en la presentación de un proyecto pionero: máquinas expendedoras de fruta fresca instaladas en centros educativos, cuyo objetivo es fomentar hábitos alimentarios saludables en la población joven y combatir el consumo de productos ultraprocesados. Este tipo de iniciativas se alinean con los esfuerzos europeos en educación alimentaria y promoción de la salud.

Formación profesional y relevo generacional: retos de futuro

La sostenibilidad del sector primario en Canarias no solo depende de la innovación tecnológica o de la apertura a nuevos mercados, sino también de garantizar el relevo generacional y la cualificación profesional de las personas que trabajarán la tierra en el futuro.

En el transcurso de Fruit Attraction, Narvay Quintero participó en una mesa redonda sobre formación y futuro del sector, junto a representantes de COAG Canarias y ASAGA Canarias, organismo de referencia en la defensa de los intereses agrarios y sindicales.

Internacionalización consolidada: exportación, mercados y oportunidades

Desde 2009, el Gobierno de Canarias respalda activamente la internacionalización del sector hortofrutícola, articulando una estrategia que incluye la participación institucional en ferias internacionales, el trabajo de oficinas comerciales como GMR Canarias, y la promoción exterior a través de Proexca. Gracias a esta política, los productos canarios no solo han ganado cuota de mercado en la Península, sino también en países europeos donde la demanda de frutas tropicales, y en especial de productos de calidad diferenciada como el aguacate con IGP, sigue creciendo.

La edición de 2024 de Fruit Attraction bate récords en participación internacional, con presencia de profesionales de más de 150 países, destacando la entrada de nuevos mercados de África, Europa del Este y América Latina, lo que supone una oportunidad para extender la huella canaria en el extranjero.

El tomate: protagonista de esta edición de Fruit Attraction

En el programa de esta edición, el tomate adquiere un gran protagonismo, con actividades que abordan tanto su importancia económica como nutricional, además de analizar los retos geopolíticos y los acuerdos internacionales, como el pacto UE-Marruecos, que influyen directamente en el sector y en la competencia global.

Se organizan debates, degustaciones, demostraciones de cultivo y análisis de mercado, consolidando a Fruit Attraction como un foro central de intercambio y actualización para todos los profesionales relacionados con el tomate, tanto en Canarias como en el resto de España.

Retos y perspectivas: sostenibilidad, digitalización y diversificación

La agricultura canaria encara los próximos años con desafíos, pero también con optimismo y proyectos claros: avanzar en la diversificación de cultivos, mejorar la digitalización y aprovechar las oportunidades de las energías renovables para reducir el impacto ambiental.

El sector continúa trabajando en la integración de nuevas variedades y la adaptación a los cambios en los patrones de consumo, buscando siempre calidad, trazabilidad y sostenibilidad.