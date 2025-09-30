Canarias triplica la venta exterior de aguacates y mira a Europa ‘sin techo’

Crecimiento sin barreras. El producto canario gana adeptos fuera del Archipiélago. El plátano lleva años colándose en las cocinas nacionales e internacionales, pero no es el único. Los datos de comercialización exterior reflejan que el aguacate isleño –a una escala menor– también está calando en mercados extranjeros, ensanchando cada año su lista de seguidores fuera de las Islas. Lo que llevó a Canarias a triplicar en 2024 sus envíos de aguacate al mercado peninsular y extranjero respecto al año anterior.

La comercialización de este fruto fuera de Canarias, tanto al mercado peninsular como a otros países europeos, aumentó hasta los 424.632 kilos el año pasado, alcanzando una cifra de 1,3 millones de euros, lo que supuso el triple tanto en el peso como en valor de mercado –142.000 kilos y 0,4 millones de euros– registrados en 2023. Las cifras las ofreció ayer el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en su intervención durante la jornada inaugural de la feria Fruit Attraction, en Madrid. Un evento que permite a las empresas del sector hortofrutícola reforzar vínculos comerciales y promover la exportación de los productos locales.

Eventos como este han permitido que el aguacate canario vaya ganando público en los últimos años, aumentando su producción y sus datos de comercialización. A lo largo de la última década la superficie destinada a este cultivo en el Archipiélago se ha duplicado en Canarias. Y sigue siendo insuficiente para cubrir la elevada demanda. Una mayor producción y expansión del cultivo no solo permitiría comercializar más aguacates, sino que también contribuiría a estabilizar los precios, que en determinadas épocas se disparan debido a la limitada oferta.

Superficie limitada

El técnico de calidad de Agro-Rincón, Héctor Mesa, confirma esta tendencia. Explica que, aunque la empresa exporta en torno al 10% de su producción a mercados como Suiza, Francia o Islandia, la mayor parte se queda en Canarias porque la demanda local es muy elevada y la superficie cultivable es limitada. «No le vemos techo al aguacate. Si tuviéramos más terreno y recursos para producir más, se vendería sin problema en el exterior», asegura.

La demanda existe, pero los recursos hídricos y el territorio fijan los límites. «No se puede cultivar en cualquier sitio, necesita unas condiciones como una temperatura estable durante todo el año», explica Mesa, quien asegura que son los suelos de cultivo volcánicos los que otorgan «ese sabor de frutos secos» al aguacate canario que ya cuenta con el sello europeo de Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aguacate de Canarias.

Los visitantes que acudieron ayer al stand de Canarias en la Fruit Attraction –que se celebra hasta mañana– pudieron degustar plátanos y aguacates, pero también mangos, pitayas, maracuyá y piñas tropicales, entre otros. Uno de frutos protagonistas, desde hace varios años, es la papaya que se ha consolidado como producto de exportación al alza, con una cifra de ventas en la España peninsular y otros países europeos de 10.815.307 kilos y unas ventas totales en el exterior de 12,6 millones de euros en 2024.

Últimos cuatro años

En los últimos cuatro años, las exportaciones de esta fruta han crecido de manera sostenida año tras año hasta llegar a duplicar el valor de mercado de 5,9 millones de euros registrado en 2020. El crecimiento, además, ha venido acompañado por un sector altamente comprometido con la producción a través de métodos de agricultura ecológica en respuesta a las tendencias de consumo en mercados como Alemania, Holanda o Suiza, entre otros.

En el stand organizado por el Gobierno de Canarias, de la mano del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y Proexca, no solo están presentes empresas productoras, también compañías dedicadas a la alta tecnología y a la innovación aplicada al sector agrario y agroalimentario. Estas aprovecharon el evento en la capital para presentar sus últimos desarrollos tecnológicos, entre ellos un sistema patentado a nivel europeo que a partir del uso de Inteligencia Artificial automatiza la clasificación y empaquetado de plátanos optimizando la calidad y los costes de producción. También se presentó un robot eléctrico, el primero de Canarias y de los primeros en España y Europa, diseñado especialmente para adaptarse a las necesidades de pequeños agricultores y ayudarles en labores cotidianas en sus explotaciones posibilitando automatizar labores como desbrozado, sulfatado o recolección

Para esta edición de la Fruit Attraction, la decimoséptima, se esperan más de 120.000 visitantes profesionales de 150 países distintos y más de 2.400 expositores de 64 regiones.