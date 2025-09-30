El consejo del Sabadell se reúne para volver a rechazar la opa mejorada del BBVA

El consejo de administración del Sabadell se reuniá esta mañana para pronunciarse sobre la mejora de la oferta de compra (opa) que el BBVA anunció hace una semana, como establece la ley. Aunque su decisión no se conocerá hasta el cierre del mercaso, es más que previsible que vuelva a recomendar a sus accionistas que no acepten la propuesta de su rival, dado el rechazo frontal a la misma que lleva desplegando en los últimos 16 meses.

Su consejero delegado, César González-Bueno, lo adelantó el pasado lunes, horas después de que el BBVA anunciase una nueva ecuación de canje de acciones que implicaba un incremento del precio del 10%. "Por lógica", dado que la oferta es "peor" que la inicial de mayo de 2024, auguró que el órgano de administración volvería a aconsejar a sus accionistas que la rechacen.

Sin embargo, no se atrevió a asegurar que esta vez vaya a se de nuevo por unanimidad, como había sucedido unos días antes cuando el consejo se opuso a la opa con el precio anterior. Está por ver, así, qué ha va a hacer el consejero mexicano David Martínez, dueño del 3,86% del banco, que se sumó al rechazo de la primera oferta, pero solo por considerar que su precio era insuficiente.

El consejero delegado, en cualquier caso, defendió que su rival había subido el precio "muy poco" y sostuvo que la oferta de compra sigue siendo "mala". Con ese incremento, se declaró convencido de que es "imposible" que el BBVA alcance la aceptación mínima del 50% del capital social de la entidad catalana al que por ahora condiciona la oferta. Incluso alcanzar el 30% al que el banco de origen vasco podría rebajar el umbral mínimo es "difícil", afirmó en entrevistas a 'Onda Cero' y 'TVE'.

Los argumentos que sustentan el previsible rechazo a la oferta mejoraa se conocerán esta tarde al cierre del mercado, cuando el presidente del banco, Josep Oliu, el consejero delegado, César González-Bueno, y el director financiero, Sergio Palavecino, tienen previsto dar una rueda de prensa y, los dos últimos, ofrecer un encuentro a los analistas financieros que siguen habitualmente la entidad.