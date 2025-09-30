Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hacienda avisa a los autónomos: este es el cambio que llegará en octubre

La Agencia Tributaria implantará un nuevo sistema de facturación electrónica para autónomos y pequeñas empresas a partir de 2026

Estas son las novedades de la Agencia Tributaria para los autónomos a partir de octubre

Helena Ros

La Agencia Tributaria busca combatir el fraude fiscal y facilitar a digitalización de los negocios. Para ello, está preparando un programa gratuito de facturación dirigido a autónomos y pymes, que deberán adaptarse al nuevo reglamento antifraude a partir de 2026.

A partir del 1 de enero de 2026, más de 3 millones de autónomos en España estarán obligados a implementar un sistema de facturación diseñado por la Agencia Tributaria. Esta medida aprobada en el Real Decreto 1007/2023, tiene como objetivo garantizar la integridad de los registros, la trazabilidad de las transacciones y la inalterabilidad de los registros, además de combatir la evasión fiscal.

¿Qué es VeriFactu?

VeriFactu es una herramienta impulsada por la Agencia Tributaria para frenar el fraude fiscal. Los sistemas de facturación deberán adaptarse a una normativa específica que garantice la seguridad y permita un seguimiento en tiempo real.

De este modo, los autónomos y empresas deberán asegurarse de que su software de facturación sea compatible con VeriFactu, con el fin de evitar posibles sanciones. Además, esta medida agiliza los procesos contables y reduce los costes de gestión administrativa.

Ventajas Verifactu

Alternativas para los contribuyentes

Desde octubre, los contribuyentes tendrán tres opciones para cumplir con el nuevo reglamento de facturación electrónica.

  • Uso de software adaptado: se podrá optar por utilizar un programa compatible con la normativa, pero sin activar la remisión automática de datos a Hacienda.
  • Verifactu: el sistema que envía los datos de manera automática a Agencia Tributaria, lo que facilita el cumplimiento automatiza el proceso.
  • Aplicación gratuita para pocas facturas: pensada para quienes emiten un volumen reducido de facturas. En este caso, el envío de los registros será automático y obligatorio.

Beneficios para los autónomos

La implantación de este nuevo sistema de facturación reducirá la carga administrativa y mejorará el control contable. No obstante, está pensado para quienes gestionan un volumen de trabajo reducido. Los autónomos y pymes con mayor actividad deberán seguir recurriendo a programas profesionales de contabilidad y gestión, ya que son los más adecuados para gestionar un flujo elevado de información y cumplir con la normativa.

Nuevos sitemas de facturación

